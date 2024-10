Ekspert ocenił stylizacje Rachonia i Trumpa. „Zmiana zdecydowanie na plus”

Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych wkroczyła w decydującą fazę, co wywołuje ogromne emocje nie tylko w USA, ale i na całym świecie. Ze względu na to, że do wyborów został zaledwie miesiąc, wiele stacji telewizyjnych z różnych krajów przebywa już w Ameryce. Swoją ekipę wysłała tam również TV Republika. Stacji udało się przeprowadzić nawet wywiad z Donaldem Trumpem.

Wywiad Michała Rachonia z Donaldem Trumpem

W poniedziałkowy wieczór 7 października TV Republika wyemitowała hucznie zapowiadaną rozmowę z Donaldem Trumpem. Michał Rachoń spotkał się z biznesmenem w Trump Tower w Nowym Jorku w pomieszczeniu wypełnionym ciemnym marmurem oraz złotymi elementami. Już na samym początku wywiadu można było zauważyć, że stacja zaliczyła pewną wpadkę – nie zadbała o dobre oświetlenie, przez co twarze panów tonęły w półcieniu.

– Złe oświetlenie, ciemne pomieszczenie i ciemny garnitur zniekształcały całą sylwetkę pana prezydenta Trumpa. Przez to wszystko widz mógł uznać pana prezydenta Trumpa za osobę nieszczerą, złowrogą, demoniczną. Poza tym to wyglądało tak, jakby Donald Trump zszedł do hallu, hotelowego przedsionku i tam rozmawiał z przedstawicielem TV Republika — skomentował w rozmowie z „Faktem” Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała i wizerunku.

Specjalista zauważył też, że na końcu rozmowy Donald Trump wykonał wobec dzienikarza TV Republika dwuznaczny gest. – Donald Trump klepnął Polaka w udo blisko pupy. (...) To był gest z jednej strony oznaczający sympatię, bo przecież rozmawiał z nim człowiek bardzo mocno nastawiony pro. Całe zachowanie Michała Rachonia było sygnałem podporządkowania i takiej delikatnej usłużności. Z drugiej strony Donald Trump swym gestem okazał jednak lekkie lekceważenie. Trochę tak, jakby chciał powiedzieć: „Fajnie było, ale już zmykaj młody. Cześć, pa” — tłumaczył Maurycy Seweryn.

Równocześnie pozytywnie zostały ocenione zestawy wybrane przez prezentera i kandydata na prezydenta USA. Stylista Michał Musiał w rozmowie z „Plotkiem” zwrócił uwagę na pewną zmianę w wyglądzie 78-letniego biznesmena. – Donald Trump po raz kolejny postawił na typową dla siebie estetykę. (...) Całość prezentuje się bardzo poprawnie i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Grają i kolory, i fasony. Zdaje się, że polityk nieco odszedł od bardzo mocnej, sztucznej opalenizny. Zmiana zdecydowanie na plus – ocenił.

Podkreślił też, że Michał Rachoń nie odstawał wyglądem. – Rachoń, podobnie jak Trump, wybrał klasykę. Pokazał się w granatowym, bardzo dobrze skrojonym garniturze i białej koszuli. W tym przypadku robotę zrobiły dodatki – wzorzysty krawat, kontrastowa poszewka i srebrny zegarek. Całość prezentuje się bardzo dobrze i z pewnością sprawdza się na tego typu wydarzeniu – dodał.

