George Clooney wyśmiał Donalda Trumpa. Jego słowa rozbawiły miliony

Całe Stany Zjednoczone żyją obecnie zawziętą kampanią prezydencką. Wiadomo, że zbliżające się wybory wywołują wielkie emocje i wiele osób publicznych nawołuje do głosowania, a także ujawnia, kto jest ich faworytem. Jedną z gwiazd, które zabrały w mediach głos w tej sprawie jest George Clooney. Zaangażowanie aktora już skrytykował Donald Trump. Teraz 63-latek mu odpowiedział.

George Clooney odpowiedział Donaldowi Trumpowi

Na początku kampanii George Clooney otwarcie wspierał Joe Bidena. Aktor współorganizował nawet w czerwcu tego roku dużą zbiórkę funduszy na rzecz aktualnego prezydenta, co przyniosło rekordowe 28 mln dolarów. Hollywoodzki gwiazdor zmienił jednak front po fatalnym występie Bidena w pierwszej debacie przeciwko Trumpowi. Wówczas George Clooney w felietonie dla „The New York Times” zaapelował do Joe Bidena o wycofanie się z wyścigu prezydenckiego, aby dać Partii Demokratycznej jakąkolwiek szansę na pokonanie kandydata Republikanów.

„To dla mnie niesamowicie przykre, ale Joe Biden, z którym byłem trzy tygodnie temu na zbiórce funduszy, nie był już tym Joe Bidenem z 2010 roku. Nie był nawet Bidenem z 2020 roku. Był dokładnie tą samą osobą, którą wszyscy widzieliśmy na debacie” – pisał, dodając, że kwestią nie do przeskoczenia okazał się wiek obecnego prezydenta. Po wycofaniu się Joe Bidena i ogłoszeniu kadydatury Kamali Harris aktor wyraził z kolei swoje zadowolenie ową decyzją w oświadczeniu dla „Variety”.

W międzyczasie aktywność George'a Clooneya została otwarcie skrytykowana przez Donalda Trumpa. Biznesmen stwierdził, że aktor jest „fałszywą gwiazdą filmową, która powinna wycofać się z polityki i wrócić do telewizji”. Teraz 63-latek postanowił mu odpowiedzieć i zrobił to w najnowszym odcinku programu Jimmy'ego Kimmela. Okazało się, że nie oburzył się słowami byłego prezydenta, lecz wyraził gotowość do wycofania się z polityki – tyle że pod jednym warunkiem.

– Odejdę, jeśli on też to zrobi. To kompromis, na który bym się zgodził — powiedział George Clooney w żartobliwy sposób, wywołując żywiołową reakcję publiczności, która rozbrzmiała burzą oklasków.

Warto dodać, że oglądalność „Jimmy Kimmel Live” ma w tym roku około 1,5 mln widzów. Rozmowę dziennikarza z George'em Clooneyem na YouTube obejrzało już z kolei ponad 1,3 mln osób.

