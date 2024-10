Ikona rocka gorzko o upadku polskiej telewizji. „Karmią nas kretyństwem”

Mimo wysiłków dyrektorów programowych poszczególnych stacji, nie da się ukryć, że kanały telewizyjne z roku na rok tracą na popularności, a poszczególne programy ogląda coraz mniejsza liczba osób. Jedni winy w tym doszukują się m.in. w platformach streamingowych, które proponują widzom nieograniczoną liczbę produkcji, inni z kolei zwracają uwagę na niski poziom emitowanych formatów. Teraz w tym temacie wypowiedział się także Tomasz Lipiński.

Tomasz Lipiński o polskiej telewizji

Tomasz Lipiński dał się poznać Polakom, jako muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta, kompozytor, a także autor piosenek. To on był liderem i współzałożycielem zespołów Tilt i Brygada Kryzys, a także współtwórcą grupy Fotoness. Jest autorem lub współautorem takich przebojów, jak m.in.: „Nie wierzę politykom”, „Runął już ostatni mur” czy „Jeszcze będzie przepięknie”. Nagrał w różnych składach kilkanaście płyt, a w 2021 roku otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. W swojej karierze produkował i prowadził także programy muzyczne „60/90” dla TVP oraz koncerty.

Artysta przez lata swoimi utworami wyrażał niezgodę na rzeczywistość, a do dziś chętnie zabiera głos w sprawach społeczno-politycznych – i to nie tylko za pośrednictwem muzyki. Tomasz Lipiński właśnie opublikował w mediach społecznościowych post, w którym odniósł się do tego, jak zmieniła się polska telewizja. „Od dawna nie oglądam TV. Ostatnie trzy wieczory to nieoczekiwana okazja rzucenia okiem na repertuar polskich nadawców” – rozpoczął swój wpis w sieci.

„OMG! Jakimż to kretyństwem nas karmią! Zdążyłem zapomnieć? Czy jest gorzej, niż było?” – zapytał retorycznie muzyk, podkreślając, że poziom programów serwowanych przez rodzimych nadawców w ostatnich latach mocno spadł.

W swoim wpisie Tomasz Lipiński nie wymienił żadnej stacji czy tytułu programu, bądź jego twórców, jednak zaznaczył, że – według niego – jakość prezentowanych w telewizji treści odbiega poziomem od ich odbiorców. „Nadawcy konsekwentnie twierdzą, że dostosowują ofertę do poziomu widzów. Obawiam się, że kopią głębiej” – napisał muzyk, dodając: „Do oglądania TV nie wrócę”.

Z jego opinią zdaje się zgadzać wielu fanów wokalisty. Jeden z internautów poparł wpis swoim gorzkim komentarzem. „Media, moje największe rozczarowanie po '89” – czytamy pod postem artysty.

