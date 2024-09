Wpadka na antenie TVN. Dziennikarka nie mogła powstrzymać śmiechu

Choć media regularnie donoszą o wpadkach w programach realizowanych na żywo, trzeba przyznać, że dochodzi do nich stosunkowo rzadko, dlatego wywołują one powszechne zainteresowanie. Z niespodziewanymi sytuacjami muszą niejednokrotnie się mierzyć nie tylko początkujący, ale także niezwykle doświadczeni dziennikarze – ostatnio np. Marcin Prokop musiał przeprosić Dorotę Wellman, ponieważ... zaspał do „Dzień Dobry TVN”. Teraz kolejna pracownica TVN-u zaskoczyła widzów swoim zachowaniem.

Dziennikarka TVN24 nie mogła powstrzymać śmiechu

Do niecodziennej sytuacji doszło kilka dni temu na antenie programu TVN24 pt. "Wstajesz i wiesz. Weekend". Wówczas prowadząca Marta Klos zaczęła przedstawiać widzom dość nietypowe zdarzenie. Opowiadała o kobiecie, która ukradła klocki i została przyłapana na gorącym uczynku.

– Została przyłapana na gorącym uczynku, a teraz 48-latce grozi pięć lat więzienia. Kobieta została zdemaskowana przez ochroniarza z jednego z supermarketów, kiedy próbowała ukraść klocki. Policjanci... – mówiła dziennikarka na wizji, po czym wybuchła śmiechem.

Marta Klos nie mogła się uspokoić, wtedy z pomocą przyszedł jej kolega z redakcji. Mężczyzna pospiesznie dokończył czytać szczegóły tego newsa, z trudem powstrzymując się od ataku śmiechu. Nagranie z tego zajścia już podbija TikToka, gdzie ma ponad 1 mln wyświetleń. Wiadomo, że zachowanie dziennikarki wywołało skrajne opinie. Pod wideo można bowiem przeczytać komentarze internautów, z których część doceniła jej poczucie humoru oraz autentyczność. Znaleźli się jednak i tacy, którzy napisali, że jej zachowanie jest mało profesjonale. Czytamy: "Czasami się tak zdarza!", "Niby było to nieprofesjonalne, a jednak bliższe ludziom i autentyczne"

nfk

Czytaj też:

Wpadka na antenie TVN24. Katarzyna Kolenda-Zaleska rozbawiła gościCzytaj też:

Gwiazdy „Szkła kontaktowego” w nowym programie TVP Info. Nie obyło się bez wpadki