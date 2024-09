Gwiazdy „Szkła kontaktowego” w nowym programie TVP Info. Nie obyło się bez wpadki

Kilka tygodni temu w mediach gruchnęła informacja, że ze „Szkła kontaktowego” odchodzą Katarzyna Kasia oraz Grzegorz Markowski. Niedługo później okazało się, że przechodzą oni z TVN-u do publicznego nadawcy, gdzie na kanale TVP Info mają prowadzić format „Kwiatki polskie”. Pierwszy odcinek tego programu zadebiutował na antenie w poniedziałkowy wieczór 9 września. Znamy szczegóły.

Debiut programu „Kwiatki polskie”

Długo zapowiadany program „Kwiatki polskie” w końcu pojawił się na kanale TVP Info. W każdym odcinku tego formatu omawiane i komentowane będą bieżące wydarzenia ze świata polityki – także w towarzystwie gościa specjalnego. – Nasz program nie będzie grzeczny i z pewnością nie będzie jednostronny. Stacji telewizyjnych, które stały się reprezentantami tej lub innej strony w Polsce, nie brakuje. Naszą ambicją będzie zachowanie zdrowego rozsądku i trzeźwości oceny wobec wszystkich aspektów naszego życia – zapowiadali twórcy.

Program wystartował w poniedziałek o 21:00. W jego pierwszej części, czyli „Temacie dnia”, prowadzący analizowali jedno wybrane zagadnienie – tym razem rozmawiali o wywiadzie, jakiego Jarosław Kaczyński udzielił niedawno Radiu Maryja. Prezes PiS pytany wówczas o to, jakie cechy powinien spełniać idealny kandydat na prezydenta kraju przed przyszłorocznymi wyborami, wymienił: „Młody, wysoki, okazały i przystojny”.

– Kaczyński zmienia polską politykę w portal randkowy – ocenił Markowski.

Później widzowie zobaczyli na ekranie sondę, podczas której reporter pytał na mieście przechodniów o to, jaki polityk najlepiej wygląda. Następnie gospodarze przeszli do drugiej części formatu, nazwanej „Goście, goście”, w której ich gościem był Szymon Hołownia. Gospodarze rozmawiali z nim na tematy mniej poważne (np. quiz i pytanie kogo woli: Marcina Prokopa czy Władysława Kosiniaka-Kamysza), jak i bardziej – o roli religii, Kościele, sytuacji w koalicji rządzącej. Na koniec spotkania poprosili marszałka Sejmu, by narysował kwiatek, co prawdopodobnie będzie stałym motywem programu. Markowski i Kasia potem przeszli do omawiania tematów dnia, a także zapowiedzenia „Panoramy”, która będzie emitowana zaraz po „Kwiatkach polskich”.

Nie zabrakło też wpadki. W pierwszej części programu prowadzący ogłosili bowiem: „Za chwilę na naszych social mediach ukaże się sondaż prezydencki”, jednak nawet kilka godzin od zakończenia formatu takiego sondażu na profilu na Facebooku oraz X (dawnym Twitterze) nie opublikowano.

A jak na nowy program zareagowali widzowie? Okazuje się, że są podzieleni. Jedni piszą: „Ciekawa formuła programu. Dla inteligentnych i myślących”, „Fajnie się was ogląda i słucha”, „Świetny, inteligentny program”, „Fantastyczny program, miód na serce; Było super!” czy „Ładne kwiatki nam zafundowaliście; Gratuluję pierwszego odcinka, był świetny”.

Inni z kolei twierdzą: „Nudni ci prowadzący. Myślałem, że usnę po 3 minutach”, „Stres był widoczny” oraz „Nie jest łatwo uwolnić się z gorsetu formy «Szkła kontaktowego». Tematy już wcześniej ograne, rozmowa z marszałkiem nie do zapamiętania, nawet wprowadzenie do «Panoramy» – zupełnie jak w «Szkle kontaktowym». No i scenografia porażająca bielą, wręcz kłująca w oczy”.

