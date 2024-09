Nie żyje dziennikarka „Dzień Dobry TVN”. Osierociła dwójkę dzieci

W „Dzień Dobry TVN” pojawiło się smutne pożegnanie jednej z członkiń zespołu śniadaniówki. Iza Kaczyńska-Gontarz zmarła w czerwcu tego roku – zmagała się z chorobą nowotworową. W programie ukazał się materiał ze wzruszającymi wypowiedziami kolegów i koleżanek z redakcji.

Pożegnanie dziennikarki „Dzień Dobry TVN”

Iza Kaczyńska-Gontarz pracowała w krakowskim oddziale „Dzień Dobry TVN”, jako reporterka. Wcześniej natomiast zdobywała doświadczenie w innych redakcjach stacji TVN także jako reżyserka i realizatorka. Była autorką wielu reportaży, które ukazały się w śniadaniówce. Niestety, zmarła w czerwcu tego roku, osieracając 6-letniego Kajtka i 10-letniego Gutka.

Choć dziennikarka od czasów nastoletnich miała problemy z wątrobą, to dopiero jakiś czas temu jej stan się pogorszył. Miał jej pomóc przeszczep, jednak inny obszar jej ciała został zaatakowany przez nieoperacyjny nowotwór. Mimo tego, reporterka do końca do końca walczyła o siebie i czas, jaki jej pozostał.

– Po każdej kolejnej złej diagnozie, po każdej kolejnej konsultacji, która odbierała jej jakąkolwiek nadzieję, szukała po prostu jakiejś iskierki w tunelu i próbowała znaleźć wiarę w to, że będzie dobrze. Niesamowite to jest, jak dużo miała tej siły — mówiła przyjaciółka reporterki, Mariola Sobocka w materiale „Dzień Dobry TVN”.

Ewa Drzyzga z kolei dodała, że reporterka nigdy nie mówiła współpracownikom o tym, jak poważnie choruje. – Miała nas tylu i mogła nas poprosić o pomoc, no nie? A uważała, że da sobie radę. Że ona, jeżeli już tyle rzeczy zrobiła w życiu i tylu ludziom pomogła, to jak ona by nie dała rady? Poza tym ona wiedziała, że tutaj są dzieci, tu jest praca, tu jest mąż, no to wszystko to trzeba zorganizować. Więc po co się narzucać? Nigdy nie robiła z choroby usprawiedliwienia – wspominała ze łzami w oczach.

43-latka odeszła kilka tygodni temu. Teraz w materiale śniadaniówki ujawniono, że jej marzeniem było to, by jej dzieci rozwijały się, uczyły języków, zwiedzały świat i pielęgnowały swoje pasje. Z tego względu w sieci została utworzona zbiórka, której celem jest zebranie środków na edukację 6-letniego Kajtka i 10-letniego Gutka. Osoby, które chciałyby ich wspomóc, mogą to zrobić za pomocą strony zrzutka.pl.

