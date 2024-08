Ruszył nowy kanał TV Republika. W planach są kolejne

Telewizja Republika od kilku miesięcy dynamicznie się rozwija i notuje zdecydowanie większe wyniki oglądalności, niż jeszcze rok temu. Z tego powodu stacja Tomasza Sakiewicza nie tylko przenosi się do nowej siedziby, ale także poszerza swoją ofertę o kolejny kanał. Zapowiedziano jednak, że to nie koniec.

Nowy kanał Telewizji Republika

W środę 7 sierpnia Tomasz Sakiewicz poinformował na portalu X (dawnym Twitterze), że TV Republika już 8 sierpnia rusza z nowym kanałem. „Zakończyliśmy testy i od jutra emitujemy dwa programy Republiki. Jedną Republikę na dotychczasowych pasmach i Telewizję Republika w internecie i niektórych kablówkach. Pierwsze pasmo jest związane z MUXem i ma charakter informacyjno-publicystyczny. Drugie jest w przebudowie, ale docelowo będzie zawierało więcej lifestylu, kultury i sportu. Obydwa będą oznaczone różnymi logami” – napisał.

Już w środowy wieczór w głównym programie publicystycznym stacji pt. „Dzisiaj” dziennikarze na koniec materiałów przedstawiali się jako przedstawiciele „Republiki”, a nie „Telewizji Republika”, jak wcześniej. – Z informacji, jakie uzyskałam z Departamentu Regulacji, wynika, że program nadawany za pośrednictwem satelity powinien być pod nazwą TV Republika, a program nadawany naziemnie pod nazwą Republika. Takie są wymogi określone w koncesji – tłumaczyła niedawno „Wirtualnym mediom” Agnieszka Gniado z gabinetu przewodniczącego KRRiT.

Drugi kanał o profilu ogólnym najpierw będzie emitowany jedynie w Internecie, jednak później ma się to zmienić. Stacja ma stopniowo poszerzać zasięg. Co więcej, nadawca rozważa również uruchomienie kolejnych projektów. – Mówiliśmy od dawna, że mamy kilka różnych pomysłów biznesowych, które będą rozwijane. Kanał Republika obudowywany dodatkowymi kanałami. Prowadzimy rozmowy dotyczące pozyskania inwestorów. To jest proces, który trwa – mówił w rozmowie z „Wirtualnymi mediami” Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji.

– W tej chwili myślimy o trzech kanałach, które są na różnym etapie zaangażowania. Podjęliśmy decyzję, że najpierw startujemy z kanałem ogólnym. Zobaczymy, jak zostanie przyjęty przez widzów, jak będą reagować. Zobaczymy, czego im brakuje, co chcieliby zobaczyć. Budujemy telewizję z widzami i dla widzów. Bardzo się z nimi liczymy i chcemy poznać ich oczekiwania – dodał Olechowski, nie zdradzając jednak tego, jakiej tematyce mogłyby być poświęcone dodatkowe kanały, choć wiadomo, że wcześniej szefostwo Republiki wspominało o kanale sportowym.

– Pewnie będą punkty wspólne ramówki, które będzie można oglądać także w kanale ogólnym. Myślę, że redakcja informacyjna będzie pracowała także na rzecz tego kanału. To jest jednak zupełnie oddzielny projekt. Widzowie Republiki nie stracą żadnego z programów, emitowanego na antenie tej stacji. Zmieni się tylko to, że dostaną dodatkowy kanał – wyjaśnił Olechowski.

