Nowa lokalizacja TV Republika robi wrażenie! To studio z widokiem na Warszawę

Już kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że Telewizja Republika będzie zmieniała swoją siedzibę. Wiadomo, że obecnie w zajmowanym przez nią budynku na warszawskim Muranowie (ul. Pawia 55, wejście od ul. Dzielnej 60) pracuje po transferach z ostatnich miesięcy kilkaset osób. Ze względu na to władze stacji szukały większego lokum. Okazuje się, że miejsce już zostało wybrane.

Nowa siedziba TV Republika

Jakiś czas temu do mediów przedostała się informacja, że właściciel budynku, w którym obecnie działa Telewizja Republika, zdecydował o zmianie jego przeznaczenia. Władze stacji nie przejęły się zbytnio tym ruchem, ponieważ same zdawały sobie sprawę, że przestają się w nim mieścić.

– To siedziba pod zupełnie inną skalę działalności. Nie przystaje do dzisiejszych realiów, w których funkcjonujemy i pozycji rynkowej, jaką zajmujemy. Zmiana wynika z szybkiego wzrostu i rozbudowy części redakcyjno-produkcyjnej. Ten zespół kilkukrotnie powiększył się w stosunku do tego, co było jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ta zmiana siedziby tak czy inaczej musiałaby się wydarzyć – mówił wówczas „Wirtualnym mediom” Jarosław Olechowski.

Szef wydawców TV Republika zapowiedział też wtedy, że przeprowadzka nastąpi z końcem tego roku, a w nowej siedzibie znajdą się trzy studia. – Będą dwa studia pełnoskalowe z rzeczywistą scenografią. Będzie jedno studio green box’owe i jeszcze jedno mniejsze do łączeń, nagrań podcastowych i tego typu rzeczy – tłumaczył, dodając, że to „wielomilionowe inwestycje”.

Teraz natomiast „Wirtualne media” dotarły do informacji, że nowa siedziba TV Republika została już wybrana. Stacja będzie realizowała swoje programy w warszawskim Błękitnym Wieżowcu, gdzie będzie wynajmowała pierwsze i trzynaste piętro, czyli łącznie ponad 3 tysiące metrów kwadratowych.

Na niższym piętrze będą mieścić się dwa studia, greenbox, reżyserki, montaże, część biurowa i zarząd. Z kolei na trzynastym piętrze zostanie stworzone główne studio, z którego będzie roztaczał się widok nie tylko na ratusz kierowany przez Rafała Trzaskowskiego, ale także na panoramę Warszawy. Wymieniony zostanie również sprzęt. Stacja zamiesza zakupić m.in. nowe miksery wizyjne i oświetlenie.

