Była dziennikarka TVP zaskakuje w Kanale Zero. Jej program ma wymowne wyniki

W ostatnich miesiącach nastąpiła duża rotacja pracowników w Telewizji Polskiej. Wiele osób wróciło do stacji po kilku latach przerwy, inni z kolei stracili swoje posady. Jedną z osób, która rozstała się z publicznym nadawcą, była Arleta Bojke. Dziennikarka podbija teraz założony przez Krzysztofa Stanowskiego Kanał Zero.

Program Arlety Bojke w Kanale Zero

Arleta Bojke rozstała się z TVP w kwietniu bieżącego roku po 20 latach współpracy. Dziennikarka m.in. pracowała w redakcji zagranicznej TVP Info, a wcześniej była korespondentką w Moskwie oraz reporterką „Wiadomości” TVP1. Po tym, jak pożegnała się z publicznym nadawcą, dołączyła do Kanału Zero, gdzie została prowadzącą audycji „Świat od zera”. Z opisu na YouTube można się dowiedzieć, że „to program, w którym zamiast ścigać się na podawanie wyrwanych z kontekstu informacji, nakreślamy pełny obraz informacji”.

Jej format ukazuje się co niedzielę i do tej pory opublikowano 13 odcinków. Jak podają „Wirtualne media”, każdy odcinek zebrał średnio 133 tys. wyświetleń. Najpopularniejsze nagrania to: „Izrael vs Iran, co z Ukrainą po wyborach w USA, zabójstwo Polaka w Szwecji” (267 tys. odsłon) oraz „61 miliardów dla Ukrainy, powódź w Dubaju, Izrael odpowiada Iranowi” (163 tys.). Ostatnie materiały zgromadziły dotychczas między 70 tys. a 136 tys. wyświetleń.

Co ciekawe, również drugi format poświęcony tematyce międzynarodowej w Kanale Zero ma dobre wyniki. Są nim reportaże Marii Wiernikowskiej z cyklu „Widziałam”. Dziennikarka w ubiegłych latach przygotowywała materiały reporterskie dla TVP i współpracowała m.in. z Radiem ZET, BBC i Polskim Radiem. W maju br. została oskarżona w mediach społecznościowych o powielanie rosyjskiej propagandy. Na kanale Krzysztofa Stanowskiego opublikowała dotychczas pięć nagrań (cztery dotyczące wojny Izraela z Hamasem oraz jedno z granicy polsko-białoruskiej). Jej filmy mają średnio 200 tys. wyświetleń, choć pojawiają się nieregularnie.

