Krzysztof Ziemiec założył własny kanał. Teraz prosi widzów o wpłaty

Po tym, jak Krzysztof Ziemiec po 20 latach został zwolniony z Telewizji Polskiej, pod koniec stycznia tego roku ujawnił: „Nikt się nie odzywał, rynek jest zamknięty. A też jest za dużo wolnych ludzi na rynku, więc nikt nie będzie teraz otwierał bram. (...) Jestem na bezrobociu, nie mam pracy, nie ma od czego odpoczywać”.

Wówczas podjął decyzję o założeniu własnego kanału na YouTube, który nazwał „Otwarta Konserwa”. Podobno tworzy go „grupa dobrych znajomych”, którzy „wspierają się z własnych oszczędności” i nikt za nimi nie stoi. – Jesteśmy niezależni – zapewniał. Teraz można przypuszczać, że oszczędności grupy topnieją, gdyż prezenter ogłosił zbiórkę.

Krzysztof Ziemiec w rozmowie z „Wirtualnymi mediami” jakiś czas temu zapewniał, że założył swój kanał, gdyż „brakuje na rynku medialnym mediów konserwatywnych (nie prawicowych), które szanują każdą stronę sporu politycznego”. Choć znani medioznawcy nie dawali „Otwartej Konserwie” żadnych szans, dziennikarz działa i rozwija swoje pomysły na YouTube.

W ciągu kilku tygodni 57-latek przeprowadził już wiele rozmów z popularnymi dziennikarzami czy politykami prawej strony sceny politycznej. Obecnie kanał byłego dziennikarza TVP może pochwalić się blisko 34 tysiącami obserwujących i – jak podawały „Wirtualne media” – odsłonami na poziomie 2 milionów łącznie. Najwięcej wyświetleń miały do tej pory rozmowy z Rafałem Ziemkiewiczem (173 tys. wyświetleń) oraz Robertem Rutkowskim (139 tys.).

W miniony weekend dziennikarz z kolei zamieścił na „Otwartej Konserwie” filmik, w którym ogłosił, że rozpoczął zbiórkę na działalność swojego kanału. Otóż na platformie Patronite wyznaczono kilka sugerowanych kwot comiesięcznych wpłat – od 10 do 200 złotych. W zależności od wysokości kwoty, subskrybenci mogą otrzymywać newsletter i podziękowania w napisach każdego materiału na kanale, a także mieć dostęp do grupy na Discordzie czy treści zza kulis.

Na co twórcy „Otwartej konserwy” zamierzają przeznaczyć zebrane pieniądze? Otóż po osiągnięciu 10 tys. złotych comiesięcznych wpłat planowany jest zakup dodatkowego sprzętu. „Dzięki temu kanał powiększy się o formaty z większą liczbą gości. Częściej będziemy mogli nadawać na żywo” – zapowiedziano. Natomiast po przekroczeniu 20 tys. zł zespół kanału zacznie realizować materiały z różnych miejsc w kraju. „Ruszamy w Polskę, by odwiedzić jej różne zakątki, spotkać Was i rozmawiać o ważnych rzeczach z Waszej, lokalnej perspektywy” – opisano.

