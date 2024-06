Edward Miszczak wprowadza całkiem nowy program do Polsatu! „Zapowiada się niezły sztos”

Kiedy Edward Miszczak przeszedł z telewizji TVN do Polsatu, w nowej stacji szybko zaczął wdrażać w życie swoje pomysły. Jako dyrektor programowy m.in. zmienił prowadzącą programu „Nasz nowy dom”, a także wprowadził na antenę takie formaty, jak „Temptation Island Polska” oraz „The Real Housewives. Żony Warszawy”. Teraz okazało się, że od nowego sezonu postawi na całkiem nowe show.

Żołnierski program na antenie Polsatu

Nie wszystkie programy wprowadzone przez Edwarda Miszczaka odniosły sukces, bowiem zarówno „Temptation Island Polska”, jak i „The Real Housewives. Żony Warszawy” zostały zdjęte z anteny po jednym sezonie. Wydaje się jednak, że najnowszy pomysł dyrektora programowego odniesie spory sukces.

Media obiegła właśnie informacja, że Polsat szykuje oryginalny program, który zagwarantuje widzom spore emocje. Jego bohaterami mają być... wojskowi. Otóż w formacie o nazwie „Siły specjalne Polska” w roli ekspertów pojawią się byli żołnierze sił specjalnych, którzy będą sprawdzać, a także testować wytrzymałość uczestników zakwalifikowanych do programu za pośrednictwem castingu.

Wiadomo, że „Siły specjalne Polska” będą opierać się na brytyjskim formacie „SAS: Who Dares Wins”. Co więcej, „Wirtualne Media” podały, że polska edycja jest już gotowa do emisji, gdyż zdjęcia były realizowane wiosną. Ujawniono też, że uczestnicy zostali całkowicie odcięci od świata zewnętrznego, a testy, jakie przechodzili, odbywały się zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej.

Choć nie jest jeszcze znana data ani godzina emisji „Sił specjalnych Polska”, totelewizja Polsat już promuje program, zapowiadając go w swoich mediach społecznościowych. Stacja opublikowała zapowiedź formatu na Instagramie, post podpisując: „Chcieliście emocji? Dostarczymy wam ich już jesienią w Polsacie. Więcej informacji wkrótce”. Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci pisali: „Zapowiada się niezły sztos”, „Ale będzie jazda”, „Nie mogę się doczekać” czy „Wygląda super! Zapowiada się mega program”.

