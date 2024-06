Polsat w tarapatach po odejściu Macieja Dowbora. „Nikt się nie nadaje”

Kilka dni temu Maciej Dowbor zaskoczył informacją, że po blisko 20. latach rozstaje się z telewizją Polsat. „Coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia” – tłumaczył swoją decyzję na Instagramie. Teraz okazuje się, że przez jego wypowiedzenie, Polsat znalazł się w dość trudnej sytuacji. Telewizja rozważa, kto mógłby go zastąpić.

Filip Chajzer nowym prowadzącym w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Chociaż pierwsze pogłoski o tym, że Maciej Dowbor rozważa odejście z Polsatu, pojawiły się już w zeszłym roku, kiedy mama dziennikarza została zwolniona z funkcji prowadzącej show „Nasz nowy dom”, jego niedawna decyzja zaskoczyła władze stacji. – Maciek od dłuższego czasu czuł się niedoceniany przez stację, a sytuacji z pewnością nie pomogło też zwolnienie jego mamy. Narastała w nim frustracja. Szczególnie, że ani on, ani Joasia tak naprawdę nie potrzebują fuchy w telewizji, bo rozkręcili swoje social media, zainwestowali w nieruchomości, mają biznesy i współprace – podał informator „Pudelka”.

Maciej Dowbor ma stawiać obecnie na odpoczynek oraz regenerację i podobno o powrocie do telewizji na razie nie myśli. Na jego rezygnacji może jednak skorzystać ktoś inny. Otóż media obiegła właśnie wiadomość, że w roli gospodarza programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” ma zadebiutować Filip Chajzer, który podobno nie jest w zbyt dobrej sytuacji finansowej.

– Małgorzata Walewska po czwartkowym spotkaniu z szefostwem stacji ostatecznie pozostanie w TTBZ, bo dogadała się i będzie miała lepsze pieniądze. Maciek Rock jest pewniakiem, powstał więc pomysł, że może dokooptować mu Filipa Chajzera, ale nie wszyscy na ten pomysł patrzą entuzjastycznie. Wszystko zależy od tego, kim zechce zostać Gąs – podał informator portalu „ShowNews”.

Co więcej, podano, że Polsat chce wprowadzić pewne zmiany w programie i w kolejnej edycji mieć większą ilość osób w jury. – Polsat chciał mieć cztery osoby w jury. Już trzeba zakładać, że ten scenariusz może się nie udać. Kurdej-Szatan i Kuszewski poszli do TVP, w sumie nikt z ostatniej edycji też się na jurora nie nadaje. Ibisz i Sykut są w „Tańcu z Gwiazdami”... Lista „szybkich” kandydatów się bardzo skurczyła. Do niedawna nie brano pod uwagę Skrzyneckiej, ale w tej sytuacji jej nazwisko wraca do gry – dodała osoba pracująca przy produkcji programu.

