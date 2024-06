Burza w sieci po drugim dniu festiwalu w Opolu. Widzowie są podzieleni

Za nami drugi dzień długo wyczekiwanego festiwalu w Opolu w odmienionej wersji. W sobotni wieczór po siedmiu latach przerwy powrócił koncert „SuperJedynki”, natomiast po nim odbył się nieobecny od ośmiu lat na antenie TVP „Kabareton”. W sieci już pojawiły się pierwsze komentarze widzów. Jak oceniają te powroty? Zdania są mocno podzielone.

Widzowie oceniają festiwal w Opolu

Piątkowa odsłona festiwalu w Opolu została w większości skrytykowana przez internautów, którzy uderzyli w gospodarzy – Kayah i Andrzeja Piasecznego – zarzucając im brak umiejętności konferansjerskich. Śledząc komentarze, które zostały opublikowane po kolejnym wieczorze festiwalu, wydaje się, że odczucia widzów były nieco lepsze.

W sobotę na opolskiej scenie można było oglądać występy takich zespołów, jak: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Kobranocka, Sztywny pal Azji, Proletaryat i Bajm. Wspólnymi siłami artyści rockowymi numerami przenieśli publiczność do buntowniczych lat 80. Prowadzącym tego koncertu był Marcin Daniec. – To wielka przyjemność. Przyjąłem zaproszenie w ciągu trzech sekund. Nawet teraz nie wiem za jakie honorarium – żartował ze sceny. Choć zdarzyła mu się jedna „wpadka”, kiedy przerwał koncert Beaty Kozidrak, pozostała część wydarzenia przebiegła zgodnie z planem.

„Daliście czadu! Festiwal w Opolu wraca do życia po latach chłamu i «bylejactwa». Aż chce się żyć i słuchać muzy, która płynie prosto z serc — WIELKICH polskich muzyków. Można zrobić festiwal bez pań w kusych majtkach, które dostają zadyszki po pierwszej zwrotce? Można! Świetny cały koncert” – oceniła jedna z internautek.

W pozostałych komentarzach można przeczytać: „Legenda. Absolutny szacun i dzięki, że jesteście!”, „Cudowny koncert! Dziękujemy!”, „Cudowny koncert!!! Cała moja młodość, aż mnie w gardle ściska! Dziękuję za ten wieczór i powrót prawdziwego Opola”, „Aż chce się znowu oglądać Opole”, „Dzisiejsze Opole jest przepiękne” czy „Festiwal w Opolu znów postawiony z głowy na nogi. Najwyższy czas”.

Również „Kabareton”, mimo zmiany prowadzącego w ostatniej chwili, przypadł do gustu widzom. Docenili oni skecze kabaretów, jak i wysiłki Marcina Wójcika w roli gospodarza. Pisali: „Superkonferensjer, było naprawdę świetnie”, „W życiu tak nie płakałam przed telewizorem ze śmiechu”, „Ogień” czy „Najlepsi”.

Nie można jednak pominąć pojawiających się słów krytyki. „Dostało się” m.in. Beacie Kozidrak, ponieważ widzowie nie zapomnieli o jej jeździe samochodem po wypiciu alkoholu. W komentarzach pod postem TVP na Instagramie grzmiali: „Obrzydliwe babsko, które dołączyło do elitarnego grona celebrytów-rajdowców na podwójnym gazie”, „Gdyby nie chórki, byłoby kiepsko”, „Niestety jej czas minął” czy „Wyszła pijaczka”. Inni pisali również o organizacji festiwalu: „Jak chcieliście błysnąć po tych ośmiu latach, no to wam nie wyszło... dramat” oraz „To był festiwal zhańbionej piosenki, a nie Opole”. Trzeba jednak przyznać, że tych krytycznych głosów było zdecydowanie mniej.

