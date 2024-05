Szef TV Republika uderzył w Donalda Tuska. „To standardy putinowskiej Rosji”

Telewizja Republika od pewnego czasu notuje wzrosty oglądalności. Nie spoczywa jednak na laurach i chce trafiać do jeszcze większej liczby widzów. Z tego powodu wprowadza kolejne cykle i programy. Co więcej, już od 4 czerwca podniesie swój sygnał na satelitach do HD.

– Jesteśmy w tej chwili drugą stacją informacyjną w Polsce – pierwszą, jeśli chodzi o nadawców z polskim kapitałem – i chcemy być pierwszą stacją w ogóle. Naszym celem jest przegonienie TVN24 i do tego są potrzebne inwestycje nie tylko programowe, ale także technologiczne – mówił w kwietniu szef wydawców stacji, Jarosław Olechowski, w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”.

Telewizja w coraz bardziej zacięty sposób walczy o swoje miejsce na rynku. Jej szefostwo również coraz częściej zabiera głos publicznie i otwarcie krytykuje obecną władzę. Teraz znów doszło do takiej sytuacji. Szef wydawców stacji Tomasza Sakiewicza nie przebierał w słowach.

Jarosław Olechowski porównał rząd Tuska do Rosji

Na początku stycznia dwukrotnie zdarzyła się sytuacja, że na konferencje ministerstw kultury i sprawiedliwości nie był wpuszczany reporter TV Republika. Wówczas w sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Teraz okazało się, że sytuacja się powtórzyła. Otóż w środę 29 maja publicysta Michał Jelonek poinformował w serwisie X (dawnym Twitterze), że na odprawie przed konferencją prasową Donalda Tuska zabrakło miejsca dla ich kamery. „Dziwnym trafem miejsca nie starczyło” – ironizował.

Na wpis pracownika Telewizji Republika szybko zareagował szef wydawców stacji. Jarosław Olechowski w swoim wpisie zarzucił Donaldowi Tuskowi „blokowanie pracy dziennikarzy”, a także „złamanie prawa i konstytucyjnej gwarancji wolności słowa”. Porównał też standardy kreowane przez polski rząd, do tych, które panują w Rosji.

„Rząd Donalda Tuska probuje blokować pracę dziennikarzy TV Republika, np. nagminnie odmawiając akredytacji na konferencje prasowe lub uniemożliwiając zadawanie pytań premierowi i ministrom. To złamanie prawa i konstytucyjnej gwarancji wolności słowa. To są standardy putinowskiej Rosji, które rząd Tuska wprowadza w Polsce”– stwierdził

