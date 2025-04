Gwiazda polskiego kabaretu walczy z nowotworem. „Sprawa jest poważna”

Joanna Kołaczkowska to niekwestionowana królowa polskiego kabaretu, której niepowtarzalny humor i charyzma od lat rozbawiają publiczność do łez. Znana z występów w kultowych formacjach kabaretowych, takich jak Potem i Hrabi, oraz z roli w improwizowanym serialu „Spadkobiercy”, zyskała miano jednej z najbardziej lubianych artystek komediowych w Polsce. Jej charakterystyczny śmiech i błyskotliwe improwizacje uczyniły ją ikoną sceny kabaretowej. Niestety teraz 58-latka zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Joanna Kołaczkowska ma nowotwór

Od 2002 roku Joanna Kołaczkowska występuje w kabarecie Hrabi, który współtworzy obecnie wraz z Dariuszem Kamysem, Tomaszem Majerem oraz Łukaszem Pietschem. Wiadomo, że planowali właśnie wspólną trasę, jednak teraz okazało się, że będzie ona wyglądała zupełnie inaczej. Otóż w czwartek 24 kwietnia br. koledzy z grupy kabaretowej opublikowali na Facebooku poruszający wpis, w którym wyjaśnili, że znana artystka zachorowała.

„Zbliża się nasza trasa z Potemowymi piosenkami. Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka – nasza Aśka – niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór” – czytamy w poście.

Członkowie kabaretu Hrabi poinformowali, że Kołaczkowska nie chciała, by odwołali nadchodzącą trasę. „Za jej akceptacją koncerty się odbędą. Nie zostaniemy na scenie sami – w miejsce Aśki pojawią się wyjątkowi goście (tak, kilku – bo jednego to by nie starczyło). I zrobimy wszystko, by było pięknie – dla was i dla niej” – podali.

Ujawnili, że na scenie Joannę Kołaczkowską zastąpią takie nazwiska, jak m.in. Hanna Śleszyńska, Maciej Stuhr, Artur Andrus, Kabaret Potem, Agnieszka „Marylka” Litwin, Olga Szomańska, Szymon Majewski, Maciej Miecznikowski oraz Janusz Radek. „Nie rezygnujcie z udziału. A może nawet – przyjdźcie tym bardziej. To Aśka wymyśliła ten koncert. To był jej pomysł i jej energia. Teraz zostawia go w naszych rękach – i w Waszych” – przekazano w poście.

„Nie ukrywamy: dochód z tej trasy trafi na leczenie Joanny. Koszty są ogromne, a wsparcie – bezcenne. Jednocześnie gorąco prosimy o uszanowanie prywatności Asi w tym trudnym czasie. Asia bardzo teraz potrzebuje spokoju i odpoczynku, dlatego apelujemy: nie kontaktujcie się z nią prywatnie – wstrzymajcie się z wizytami, telefonami, wiadomościami. Wasze ciepłe myśli na pewno do niej dotrą, a my przekażemy jej wszystkie wyrazy wsparcia. Bądźcie z nami. Bądźcie z Nią. Dbajcie o siebie. I o tych, których kochacie” – dodali członkowie kabaretu Hrabi.

