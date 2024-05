Danuta Holecka szczerze o pracy w TV Republika. „Miałam obawy”

Za czasów rządów PiS Danuta Holecka przez lata była twarzą TVP. W publicznej stacji prowadziła „Wiadomości”, jednak po przegranych przez partię wyborach przeszła do TV Republika. Udało jej się zmienić pracę na początku grudnia, czyli zaledwie tydzień przed rewolucją, która dokonała się w gmachu przy ul. Woronicza 17.

Od tamtej pory w telewizji Tomasza Sakiewicza również prowadzi główny serwis informacyjny. Choć dziennikarka rzadko udziela wywiadów, teraz zrobiła wyjątek i opowiedziała o obawach związanych ze zmianą pracy oraz hejcie, z którym się mierzyła podczas swojej kariery.

Danuta Holecka o pracy w TV Republika i TVP

Prowadząca „Dzisiaj” udzieliła wywiadu Annie Zyzek z „Gazety Polskiej”. Podczas rozmowy Danuta Holecka zdradziła, że przed przyjęciem propozycji od TV Republika przejmowała się tym, czy sprosta nowemu zadaniu. – Dołączając do zespołu, sama miałam obawy, co będzie, jak to będzie, czy sobie poradzę. Nie miałam pojęcia, że będą to tak duże wzrosty [oglądalności — przyp. red.] i co najważniejsze, że ludzie nam tak bardzo zaufają – powiedziała. Następnie odniosła się do czasów pracy w Telewizji Polskiej.

– Był niesamowity hejt. (...) Ostatnie miesiące pracy w telewizji publicznej faktycznie dały mi to odczuć. Teraz po dołączeniu do ekipy Republiki, ja po prostu oddycham – wyznała Danuta Holecka.

W kontynuacji wywiadu dziennikarka wprost powiedziała, co sądzi o nowej władzy w Polsce, a także o przejęciu TVP. Szczerze stwierdziła, że nie ma o tym dobrego zdania. – Tym działaniem odebrano ludziom możliwość oglądania przekazu z każdej strony w Polsce. Telewizja Republika wypełnia zapotrzebowanie rynku na pluralizm medialny. Zwyczajnie. (...) My wiemy, że jesteśmy potrzebni, robimy dobrą robotę, będziemy szli do przodu i nie poprzestaniemy. Nas nikt nie przeczeka – podsumowała.

