TV Republika nie uprzedziła widzów o zmianach. To zobaczyli zamiast wiadomości

Codziennie o godzinie 19:00 na antenie Telewizji Republika prezentowany jest serwis „Dzisiaj”, którego gospodynią jest znana z „Wiadomości” TVP Danuta Holecka. Widzowie, którzy w środę 10 kwietnia spodziewali się, że obejrzą informacje, trafili jednak na mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Msza Święta zamiast „Dzisiaj” w Telewizji Republika

Zanim jednak rozpoczęła się msza, na antenie Telewizji Republiki usłyszeć można było informację o zbliżających się wybrach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Nagle materiał został przerwany i udostępniono transmisję z archikatedry Jana Chrzciciela w Warszawie.

W nabożeństwie uczestniczyli między innymi prezydent Andrzej Duda czy lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po jakimś czasie na pasku pojawiła się informacja, że program „Dzisiaj” zostanie wyemitowany około godz. 20:00, po mszy świętej.

TV Republika w rocznicę katastrofy smoleńskiej: Donald Tusk wspierał Putina

Serwis ruszył około godz. 20:20. – Dziś, nieco później niż zwykle. Zapraszam na program „Dzisiaj”, prawdziwe polskie wiadomości, w 14. rocznicę tragedii smoleńskiej – powiedziała Danuta Holecka.

W pierwszym materiale „Dzisiaj” pokazano archiwalne zdjęcia z miejsca katastrofy, a potem wypowidział się na jej temat Antoni Macierewicz. – Wszystko jest robione po to, żeby bronić Putina. Wszystko jest robione po to, żeby także nie odpowiadał pan Donald Tusk, który wspierał Putina. Trzeba tę zbrodnię osądzić. Trzeba Rosjan i odpowiedzialnych za to osądzić – powiedział.

Później przypomniane zostały wnioski z podkomisji Macierewicza, traktujące o dwóch wybuchach. Na ekranie w tym samym czasie widzowie mogli zobaczyć zdjęcia i nagrania ze spotkań Donalda Tuska z Władimirem Putinem.

