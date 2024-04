Zdjęcie Józefa Stalina na antenie TV Republika. Michał Rachoń aż machał rękami

Michał Rachoń w grudniu 2023 roku po latach powrócił do Telewizji Republiki, gdzie zaczynał swoją karierę na antenie. W 2013 roku prowadził w stacji formaty takie jak „Co wiemy” czy „Republika na żywo”. W styczniu 2016 roku został wybrany na zastępcę dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej do spraw publicystyki.

Po odwołaniu z tego stanowiska, prowadził w TVP „Woronicza 17”, „Minęła 20”, „Gość Poranka” i – jego najbardziej znany format – „Jedziemy”. Po zmianie władzy w TVP, w grudniu 2023 roku ponownie pojawił się w Telewizji Republika. Objął tam stanowisko dyrektora programowego oraz zaczął prowadzić – „#Jedziemy. Michał Rachoń”, „Rock Rachon – We're rolling” oraz „Piachem w tryby”.

Pod koniec marca 2024 roku Telewizja Polska złożyła do sądu pozew przeciwko TV Republika, ze względu na posługiwanie się przez stację znakiem programu „Jedziemy” Michała Rachonia, który wcześniej nadawany był na TVP. Telewizja chce miliona złotych zadośćuczynienia. Sprawa jest w toku, tymczasem Michał Rachoń wciąż prowadzi ten format w Telewizji Republika.

Wpadka w TV Republika. Na ekranie Józef Stalin

I to właśnie w „#Jedziemy”, we wtorek 9 kwietnia, doszło do kolejnej wpadki. Rachoń omawiał wyniki wyborów samorządowych i postanowił pokazać widzom grafikę, która pojawiła się w mediach społecznościowych Platformy Obywatelskiej. Widniał na niej Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski.

– Jestem po prostu przekonany, że to był żart tego ugrupowania, umieszczony przez partię Platforma Obywatelska – powiedział. – Jak widzimy na tej grafice, nieistniejący komitet wyborczy „koalicja demokratyczna”, składający się z dwóch polityków partii o nazwie Platforma Obywatelska – dodał i przerwał, bo wtedy na ekranie pojawiło się czarno-białe zdjęcie z Wikipedii, przedstawiające Józefa Stalina.

Dziennikarz z niezadowoloną miną czekał na rozwój wydarzeń. W końcu klasnął w ręce, zaczął nimi machać i zwrócił się do swoich współpracowników. – No tak, śmiało, śmiało chłopaki! Żyjemy, budzimy się, halo, halo, tam w reżyserce, wstajemy, wstajemy! Żyjemy! – powiedział.

Potem kontynuował swoją wypowiedź. Cały odcinek programu oglądać można na kanale YouTube Telewizji Republiki. Fragment, o którym piszemy, zobaczyć można od 7:10 minuty nagrania.

