Agnieszka Chylińska zalała się łzami w „Mam talent”. Wcisnęła złoty przycisk

W nowej edycji „Mam talent” nie brakuje wielkich emocji i wzruszeń. W drugim odcinku, w którym widzowie mogli przyglądać się castingom, doszło do wyjątkowej sytuacji. Agnieszkę Chylińską tak poruszył występ 14-latka, że zaniemówiła. Następnie wcisnęła złoty przycisk i wysłała go prosto do półfinału.

Agnieszka Chylińska popłakała się w „Mam talent”

W sobotni wieczór 9 marca na antenie TVN został wyemitowany 2. odcinek 15. edycji programu „Mam talent”. Wśród uczestników na scenie w pewnym momencie pojawił się 14-letni Bartek. Chłopak zapowiedział, że będzie rapował, a na pytanie Agnieszki Chylińskiej, co koledzy sądzą o jego „nawijaniu”, odpowiedział, że „on nie ma kolegów, tylko braci z osiedla”. W programie jednak to nie oni go wspierali, a wujek i mama. Przed swoim występem nastolatek zaznaczył, że „mama to jest świętość” i zapowiedział, że to właśnie o niej będzie jego utwór.

– Ja jestem twoim synem, zawsze będę pamiętał, jako pierwsza kobieta trafiłaś mi do serca – brzmiał fragment piosenki uczestnika.

Po występie Bartka Marcin Prokop stwierdził, że bardzo docenia wrażliwość, jaką chłopak pokazał na scenie. Z kolei Julia Wieniawa wróżyła mu wielką karierę, doceniając tekst. – Jesteś na idealnej drodze do tego, by stać się wielkim artystą. Piękny tekst i chciałam powiedzieć, że Twoja mama musi być naprawdę z Ciebie dumna i takiego syna chyba każda matka by chciała – mówiła. Kiedy przyszła pora na opinię Agnieszki Chylińskiej, jurorka miała duży problem, by zabrać głos ze względu na głębokie wzruszenie.

– Też bym chciała tak zaśpiewać swojej mamie – wyznała w końcu.

Następnie artystka, ku zaskoczeniu Marcina Prokopa i Julii Wieniawy, wcisnęła złoty przycisk, wysyłając Bartka prosto do półfinału. Wskoczyła też do nastolatka na scenę, pogratulowała mu i podziękowała. – Jesteś genialny wiesz, rozwaliłeś mnie – dodała Agnieszka Chylińska.

Czytaj też:

Agnieszka Chylińska opowiada o incydencie na stacji benzynowej. „Niektórzy nie mają wyczucia”Czytaj też:

Chylińska zabrała głos ws. wypowiedzi Wojewódzkiego. „Po ludzku kłamiesz”

SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,

które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ