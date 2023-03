Chylińska zabrała głos ws. wypowiedzi Wojewódzkiego. „Po ludzku kłamiesz”

Kuba Wojewódzki od lat jest jurorem w różnych talent show. Dziennikarz poza swoim autorskim talk-show ma na swoim koncie ocenianie uczestników w „Idolu”, „Mam talent” i „X-Factor”.

W „Mam talent" gwiazdor przez lata zasiadał za stołem jurorskim. Razem z nim uczestników oceniały Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Chylińska.

Kuba Wojewódzki przez lata nie komentował swojej decyzji i do tej pory nie wiadomo, co było jej powodem. W ostatnim odcinku swojego programu podczas rozmowy z Piotrem Gąsowskim niespodziewanie wrócił do tego tematu. Celebryta wrócił do tych wydarzeń w nawiązaniu do obecnj sytuacji Gąsowskiego, który zrezygnował z posady „Twoja twarz brzmi znajomo” w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką.

Chylińska uderza w Wojewódzkiego

– Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z „Mam talent”, to obie powiedziały: Odchodzimy z tobą!. A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność – powiedział prowadzący. Chwilę później głos zabrała Agnieszka Chlińska, któea wydała oświadczenie na Isntagranie. „O twoim odejściu z programu "Mam talent" dowiedziałam się z mediów. Ani się chłopie ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego – zarzucając mi nielojalność – po ludzku kłamiesz. Przychodziłam do twojego programu na wyraźne twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i tak bardzo mnie lubiłeś” – wyznła wokalistka.

Co ciekawe głos zabrała Joanna Koroniewska, kóra stała w obronie gwiazdy. „Całuję cię i Małgorzatę Foremniak. Fajne z was kobiety! Prawda zawsze się obroni. Zawsze” – podsumowała Joanna Koroniewska. Emotikonę bawa też opublikował Maciej Dowbor.

