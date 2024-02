Magdalena Ogórek o zawodowej przyszłości. „Nie wiem tego na ten moment”

W efekcie zmian w mediach publicznych, które forsowała chwilę po przejęciu władzy koalicja rządząca z Donaldem Tuskiem na czele, pracę straciło wielu dziennikarzy. Niektórzy, w tym Danuta Holecka, Michał Rachoń czy Miłosz Kłeczek, przenieśli się z Telewizji Polskiej do TV Republika, która zanotowała skokowy wzrost oglądalności.

Magdalena Ogórek ponownie w mediach?

Magdalena Ogórek nie współpracuje już z TVP Info, ale także m.in. z Radiem Opole, Radiem PiK i Radiem Koszalin. Dziennikarze portalu Wirtualnemedia.pl. zwrócili się do dziennikarki z pytaniem, jak obecnie przedstawiają się jej plany zawodowe. Co ciekawe, Magdalena Ogórek nie przesądza, czy w ogóle wróci do pracy w mediach.

– Cały czas zastanawiam się, czy w ogóle wrócę do mediów. Nie wiem tego na ten moment. Natomiast mam wielki szacunek do widzów i dlatego tak wiele czasu zajmuje mi podjęcie decyzji. Od 2015 roku czyli od kampanii prezydenckiej prawie codziennie oglądam swoją twarz we wszystkich wiodących mediach w Polsce, w tym w internecie. Od dziewięciu lat towarzyszy mi ogromne zainteresowanie – powiedziała.

„Wszystkie propozycje pracy, jakie otrzymałam, chcę rozważyć spokojnie”

Magdalena Ogórek przyznała, że chciałaby odpocząć od tego generowanego wokół niej rozgłosu, ale ma świadomość, że jest grupa osób, które czekają na jej powrót do pracy w mediach. – Z jednej strony zatem chciałabym od tego odpocząć, z drugiej strony jestem zatrzymywana przez widzów na ulicy i pytana, kiedy wrócę do mediów. Podobne wiadomości spływają poprzez media społecznościowe. Doceniam to i jest to dla mnie ważne, dlatego też wszystkie propozycje pracy, jakie otrzymałam, chcę rozważyć spokojnie – zapowiedziała dziennikarka, nie ujawniając żadnych szczegółów.

