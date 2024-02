Zamieszanie w telewizji TVN. Z anteny mogą zniknąć lubiane programy

Już kilka lat temu w Polsce głośno było na temat koncesji dla stacji TVN i TVN7. Wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie chciała ich przedłużyć ze względu na to, że właścicielem firmy jest amerykański holding, czyli Warner Bros. Discovery, a koncesję może otrzymać tylko stacja, której właściciel ma siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wówczas wybrnięto w taki sposób, że właściciel TVN został zarejestrowany w Amsterdamie. Teraz pojawiły się kolejne problemy.

Koncesja TVN Style nie została przedłużona

Wiadomo, że kwestia działalności stacji TVN nie jest do końca jasna, dlatego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi prace w związku z analizą struktury własnościowej spółki TVN S.A. Należy ona bowiem do amerykańskiego koncernu Warner Bros. Discovery, który powstał w wyniku fuzji spółek WarnerMedia i Discovery Inc.

Tym razem w opałach znalazł się jeden z kanałów stacji, a mianowicie TVN Style. Jego koncesja wygasa w lipcu 2024 roku, czyli już zaledwie za kilka miesięcy. Choć TVN Warner Bros. Discovery z odpowiednim wyprzedzeniem złożył wniosek o jej przedłużenie, to decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła.

W złożonych dokumentach podano, że kanał ma charakter „wyspecjalizowany ze względu na problematykę i odbiorcę, to znaczy będzie adresowany do kobiet i poświęcony takim zagadnieniom, jak: uroda, moda, zdrowie, wychowanie dzieci, style życia oraz inne problemy współczesnych kobiet”. Jednak – jak informuje przedstawiciel KRRiT, prof. Tadeusz Kowalski – mimo tego, że nie stwierdzono naruszeń, to zwrócono uwagę na pewne braki. Otóż zdaniem specjalistów w TVN Style za mało jest treści informacyjnych i dokumentalnych.

Wiadomo, że obecnie na owym kanale są pokazywane m.in. takie programy, jak: „Totalne remonty Szelągowskiej”, „Jestem z Polski”, „Kuchenne rewolucje”, „Ugotowani”, „Sablewskiej sposób na modę”, „Wiem, co jem, co kupuję”, „SOS – Sablewska od stylu”, „Śluby marzeń”, „Związki z modą”, „Wiza na miłość” czy „Kobieta na krańcu świata”. Jeżeli koncesja nie zostanie przedłużona, to ich realizacja może być zagrożona. Wydaje się jednak, że po tym, jak TVN Warner Bros. Discovery zostanie upomniany w kwestii niewystarczającej liczby dokumentów w TVN Style, władze stacji nieco zmienią ramówkę.

Czytaj też:

Wpadka na antenie TVN24. Gościni błyskawicznie zareagowałaCzytaj też:

Zaskakująca reklama na antenie TV Republika. To nie miało pojawić się na antenie