Niezwykły wynik oglądalności TV Republika. Danuta Holecka świętowała na antenie

Telewizja Republika w ostatnich tygodniach przyciąga coraz większą liczbę widzów. Wiadomo, że odnotowała gwałtowny wzrost oglądalności 20 grudnia ubiegłego roku, czyli w dniu wyłączenia sygnału TVP Info (które ponownie nadaje od 29 grudnia ub.r.). Od tamtej pory jednak jej wyniki jeszcze się poprawiły. Po tym, jak ujawniono dokładne dane, Danuta Holecka podziękowała widzom na antenie.

Oglądalność serwisu informacyjnego „Dzisiaj” w TV Republika

Niedługo po rozstaniu z TVP Danuta Holecka zaprosiła widzów na „prawdziwe polskie wiadomości” w Telewizji Republika. Serwis „Dzisiaj”, którego jest jedną z prowadzących, zadebiutował 29 grudnia. Według danych Nielsen Audience Measurement, średnia widownia pierwszego wydania programu z udziałem dziennikarki wyniosła 536 tys. osób. Później było już tylko lepiej. Kilka dni temu podano konkretne informacje.

Średnia widownia „Dzisiaj” w okresie od 20 grudnia 2023 roku (od dnia wyłączenia sygnału TVP Info) do 11 lutego 2024 roku w TV Republika wyniosła 511 tys. osób. Przełożyło się to na 4,07 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,35 proc. w grupie 16-49 oraz 2,83 proc. w grupie 16-59 — podały „Wirtualne Media”.

Co więcej, portal poinformował, że od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 r. program „Dzisiaj” oglądało średnio 14 tys. osób (odpowiednio 0,14 proc., 0,04 proc. oraz 0,12 proc. udziału). „Widownia serwisu w 4+ wzrosła 37-krotnie, a rynkowy udział — 30-krotnie. »Dzisiaj« do końca sierpnia ub.r. oglądać można było o 18.30, serwis o 19.00 emitowany jest od początku września ub.r”. – czytamy. W analizowanym okresie najwięcej widzów przyciągnęło wydanie z 11 stycznia, które śledziło 911 tys. widzów.

Warto dodać, że władze Telewizji Republika mogą być też zadowolone z wyników oglądalności programu publicystycznego „Gość Dzisiaj”, który nadawany jest codziennie o 19:30 po serwisie „Dzisiaj”. Format ogląda w TV Republika średnio 561 tys. widzów. W momencie emisji TV Republika ma średnio 4,51 proc. udziału w grupie ogólnej 4+, 2,16 proc. w komercyjnej 16-49 oraz 2,92 proc. w komercyjnej 16-59. Najchętniej oglądanym dotychczas odcinkiem „Gościa Dzisiaj” był ten, w którym pojawili się Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z 24 stycznia. Wtedy rozmowę obejrzało 819 tys. ludzi.

Danuta Holecka o oglądalności Telewizji Republika

Obecnie TVN24 może pochwalić się rekordowym miesięcznym wynikiem w historii nadawania z udziałem 7,73 proc., bijąc swoje poprzednie osiągnięcia o 62,39 proc., z kolei z siódmego miejsca na drugie awansowała Telewizji Republika. O świetnych wynikach oglądalności stacji Danuta Holecka poinformowała widzów w środowy wieczór 21 lutego w serwisie „Dzisiaj”.

– Telewizja Republika w styczniu odnotowała największy wzrost oglądalności ze wszystkich stacji informacyjnych. To przede wszystkim zasługa państwa, naszych widzów. Bardzo, bardzo dziękujemy za zaufanie – mówiła.

Następnie zapowiedziała materiał, w którym poinformowano, że Telewizja Republika odnotowała wzrost o 3100 proc. i przypomniano, że można wesprzeć stację oraz „inne media ze strefy wolnego słowa, przekazując 1,5 proc. podatku”.

„Dzięki państwa wsparciu będziemy mogli nadal przekazywać wam rzetelne i prawdziwe informacje w czasach ogromnego zagrożenia dla wolnych mediów” — usłyszeli widzowie.

