Kolejna dziennikarka wraca do TVP. Została wyrzucona po wywiadzie z Kaczyńskim

W wyniku zmian w Telewizji Polskiej wielu pracowników wróciło na swoje dawne stanowiska. Wśród nich znaleźli się m.in. Maciej Orłoś, Jarosław Kret czy Justyna Dobrosz-Oracz. Teraz okazuje się, że do tego grona dołącza Dorota Wysocka-Schnepf, która w 2016 roku została zwolniona z TVP przez Jacka Kurskiego.

Dorota Wysocka-Schnepf wraca do Telewizji Polskiej

Dorota Wysocka-Schnepf przez kilka lat prowadziła w Trójce rozmowy z politykami w ramach Salonu Politycznego Trójki. Później w latach 2004–2013 była twarzą głównego wydania „Wiadomości”, gdzie ściągnęła ją ówczesna zastępczyni dyrektora TVP1, Dorota Warakomska. W 2012 roku jej mąż został ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych i z tego powodu dziennikarka zdecydowała się polecieć z ukochanym i dziećmi do Waszyngtonu – wtedy została korespondentką TVP.

Jak wiemy, następnie w w Polsce zmieniła się władza i szefem TVP został Jacek Kurski. Dla niego Dorota Wysocka-Schnepf była solą w oku – szczególnie po tym, jak w jednym z wywiadów dziennikarkę skrytykował Jarosław Kaczyński. Otóż polityk w maju 2016 roku w rozmowie z „Do Rzeczy” zarzucił jej brak obiektywizmu.

– Wywiady robione ze mną przez panią Dorotę Schnepf wyglądały jak zawstydzanie synka: dlaczego to robicie, a to jest źle, a tak jeszcze gorzej. Dwadzieścia pytań i wszystkie z tezą, że jest bardzo źle – żalił się prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dorota Wysocka-Schnepf została niespodziewanie zwolniona dwa miesiące później. Wyznała jednak, że przyjęła to z ulgą. „Od pół roku rosło we mnie poczucie zażenowania wobec samej siebie — co ja tam jeszcze robię?! Po co tracę czas? Jest tyle ciekawych historii, które chcę opowiedzieć, ale nie chcę ich opowiadać na antenie, która jest nie tylko karykaturą dziennikarstwa, ale do tego szczytem warsztatowej nieudolności. Ja nie pasuję do telewizji narodowej” – pisała na Facebooku.

W podobnym czasie jej mąż stracił posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wówczas dziennikarka nawiązała współpracę z „Gazetą Wyborczą”, w której pracuje do dziś. Teraz okazuje się, że Dorota Wysocka-Schnepf będzie równocześnie współpracować z Telewizją Polską, gdzie zostanie prowadzącą nowego programu.

– Mogę już potwierdzić. To będą wywiady pt. „Rozmowy niesymetryczne”. 40 minut w soboty. Bez bijatyki słownej. Będę zapraszać tylko mądrych, kompetentnych rozmówców, którzy życiowe osiągnięcia zawdzięczają własnej pracy i talentom, a nie partyjnym koneksjom. Cieszę się, że dołączam do grona niezależnych dziennikarzy, którzy odbudowują z gruzów telewizję publiczną w Polsce – wyznała w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”.

Warto przypomnieć, że końcem grudnia Dorota Wysocka-Schnepf była gościem w programie „Tak jest” w TVN24, gdzie utrzymywała, że Telewizja Polska powinna zostać odmieniona. – Środki państwowe były sprzeniewierzane. To powinno być w sposób mocny rozliczony – mówiła.

