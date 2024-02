Likwidator TVP skierował pismo do szefa KRRiT. Chce zapłaty 39 mln zł

W poniedziałek, 5 lutego na stronie internetowej Centrum Informacji Telewizji Polskiej pojawił się nowy komunikat. Poinformowano w nim, że likwidator spółki Daniel Gorgosz ponownie wezwał Macieja Świrskiego do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych.

Gorgosz wzywa Świrskiego do zapłaty

Do wpisu dołączono treść pisma przedsądowego, z którego wynika, że jeśli przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie przekaże spółce w ciągu siedmiu dni 38 760 000 zł, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Poinformowano, że zgodnie z harmonogramem przesłanym przez organ pieniądze powinny trafić do TVP S.A. w likwidacji 11 i 22 stycznia 2024 roku.

Podobne pismo zostało skierowane do przewodniczącego KRRiT w środę, 24 stycznia. Wówczas Gorgosz wezwał Świrskiego do natychmiastowego przekazania środków i oświadczył, że zdaniem spółki decyzja organu z dnia 10 stycznia w sprawie przesunięcia terminów realizacji wpłat została podjęta „z rażącym naruszeniem prawa”. Podkreślił również, że ocena legalności działań ministra nie należy do kompetencji Rady.

Spór o wpływy z opłat abonamentowych

W czwartek, 25 stycznia likwidator TVP S.A. złożył również zawiadomienie do Prokuratora Generalnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez członków KRRiT. Stwierdził, że podpisując uchwałę o przesunięciu terminu wpłaty mogli się dopuścić „nadużycia funkcji poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków”.

Gorgosz podkreślił wówczas, że uzależnienie mechanizmu wypłat środków z opłat abonamentowych od potwierdzenia stanu likwidacji prawomocnym orzeczeniem sądu było „bezpodstawne”. „KRRiT również bezpodstawnie uzależniła przeznaczenie ww. środków na realizację zadań misji publicznej wykonywanych w ramach procesu likwidacji” – dodał w zawiadomieniu skierowanym do Adama Bodnara.

Czytaj też:

Likwidator TVP odpowiedział na apel Solorza. Przypomniał mu czasy rządów PiSCzytaj też:

Prawnicy popierają działania Sienkiewicza. Opublikowano dwie opinie