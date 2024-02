Kompromitująca wpadka w „19:30”. Widzowie TVP byli bezlitośni

Od 19 grudnia trwa rewolucja w mediach publicznych, na fali której nie tylko odmieniono redakcje programów publicystycznych i rozrywkowych, ale także zmieniono ramówkę. Z anteny zniknęły m.in. „Wiadomości”, zamiast których jest obecnie emitowana „19:30”. Owemu serwisowi informacyjnemu nie udaje się jednak unikać wpadek.

Wpadka w programie informacyjnym TVP

Serwis „19:30”, który w Telewizji Polskiej jest emitowany od końca grudnia, ciągle boryka się z różnymi problemami. Największym z nich jest nie najlepsza jakość, ponieważ po przejęciu władzy w TVP wszystkie programy informacyjne musiały zacząć być realizowane w siedzibie na ul. Woronicza, która zupełnie nie była do tego przystosowana.

Choć początkowo widzowie wykazywali się wyrozumiałością, w ostatnich dniach zaczynają tracić cierpliwość, na co wskazują też wyniki oglądalności – średnia widownia „19:30” w dniach od 29 grudnia do 14 stycznia wyniosła 2,10 mln osób, natomiast „Wiadomości” do 26 grudnia miały widownię 2,74 mln osób.

To jednak nie wszystko, na wizji dochodzi bowiem do licznych wpadek. Tak było przy okazji wydania z 30 stycznia, kiedy w materiale przygotowanym przez Marcina Antosiewicza pojawił się zaskakujący błąd merytoryczny. Otóż Zamość został przedstawiony przez dziennikarza jako „jedno z kilkunastotysięcznych miast”. Szybko zostało to wytknięte w komentarzach na oficjalnym profilu serwisu w mediach społecznościowych. Jeden z widzów napisał: „Ktoś tu chyba nie jest dobry z demografii. Zamość ma ok. 60 tys. mieszkańców”.

Co więcej, uderzono tam również w prowadzącego Marka Czyża. Czytamy: „Jakiś chaos panuje w tych wiadomościach, prowadzący zawiesza głos beznamiętny, ale potem jest tylko gorzej, i ta żenująca dzisiejsza puenta: «Mam nadzieje, że to strachy na lachy». Losie”.

Biorąc pod uwagę fakt, że do sprawdzenia informacji na temat Zamościa nie trzeba było wiele wysiłku, wydaje się, że Paweł Płuska (czyli nowy szef „Wiadomości”, emitowanych pod nazwą „19:30”), wraz z zespołem redakcyjnym, musi włożyć dużo pracy w to, aby odzyskać przychylność i zaufanie widzów.

Czytaj też:

Izabella Krzan po zwolnieniu z TVP już znalazła nową pracę. „Będę tą współcierpiącą”Czytaj też:

Rozstała się z TVP w atmosferze skandalu. Teraz znów została zatrudniona