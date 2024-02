Izabella Krzan po zwolnieniu z TVP już znalazła nową pracę. „Będę tą współcierpiącą”

Po tym, jak nowe władze Telewizji Polskiej postanowiły odświeżyć redakcje różnorakich programów, pracę straciły osoby nie tylko w dziale publicystycznym, ale także rozrywkowym. Największe rewolucje przeszło „Pytanie na śniadanie”, w którym zwolniono wszystkich dotychczasowych prowadzących – w tym m.in. Izabellę Krzan. Była Miss Polonia nie musi się jednak martwić o brak pracy, ponieważ ogłosiła właśnie nową posadę.

Izabella Krzan zatrudniona przez Krzysztofa Stanowskiego

Od kilku lat Izabella Krzan tworzyła udany duet w „Pytaniu na śniadanie” z Tomaszem Kammelem. Wiadomo, że szybko złapali ze sobą kontakt i uwielbiali ze sobą pracować, mimo dzielącej ich różnicy wieku. Po zwolnieniu ze śniadaniówki ciężko było im się pożegnać, co można było zauważyć m.in. we wpisie Tomasza Kammela w mediach społecznościowych. Okazuje się jednak, że 28-latka szybko ruszyła dalej i znalazła nowe stanowisko.

W środę 31 stycznia Izabella Krzan dodała zdjęcie na Instastory z tajemniczym podpisem: „Nie uwierzycie”, wzbudzając tym samym ciekawość fanów. Już kilka godzin później ujawniła, co miała na myśli. Otóż okazało się, że była Miss Polonia dołączyła do nowego kanału internetowego Krzysztofa Stanowskiego. Na profilu na Instagramie Kanału Zero oficjalnie przywitano prezenterkę. „Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!” – czytamy pod postem.

W karuzeli zdjęć umieszczono jej cytat na temat doświadczenia zawodowego: „Przejście z TV do Internetu to spore wyzwanie. W razie czego, zawsze możecie u mnie za dwie stówki kupić samogłoskę i też się dogadamy”. Poza tym opublikowano krótkie wideo, w którym opowiedziała o sobie oraz wyznała, jak widzi siebie w nowej pracy.

– Interesuje się sportem i sportowcami, a moja rola w Kanale Zero to oczywiście poranki. Nauczyłam się wcześnie wstawać i wiem, że jest niełatwo i będę tą osobą współcierpiącą z wami, bo 7 to absurdalna godzina. Będę takim promyczkiem nadziei, ciepła, miłości i piękna, jakie wprowadzę w wasze życie. Przejść ze szklanego ekranu do Internetu to ogromne wyzwanie, któremu mam nadzieję, że sprostam – powiedziała Izabella Krzan.

Ta informacja spotkała się z mieszanymi opiniami internautów. Czytamy: „Totalnie się nie spodziewałem”, „Fajny ruch, dosyć niespodziewany i oko cieszy się na sam widok” czy „Świetny ruch! Iza to kobieta z jajami”, ale także: „Holecka też będzie?”, „Zapowiadał się projekt wysokich lotów, a tu nagle słabe lądowanie. Wielka szkoda”, „Mazurek, Krzan, transfery od PiS robicie?”, „Może jeszcze Cichopek i Kurzajewski?” oraz „Tej pani podziękujemy. Jeżeli jakikolwiek profesjonalizm był, to zatarł się mocno występami w koreańskiej telewizji”.

