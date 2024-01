Piotr Krysiak ujawnił, ile w TVP miał zarobić Jarosław Jakimowicz. „Niemal dwa miliony w 3,5 roku”

54-letni Jarosław Jakimowicz w latach 2019-2023 był jednym z gospodarzy „Pytania na Śniadanie Extra”, a w latach 2020-2023 współprowadził program społeczno-polityczny „W kontrze” na TVP Info i był częstym gościem formatu „Jedziemy”.

Karierę na Woronicza aktor zakończył jednak w atmosferze skandalu. Został zwolniony z TVP ze względu na „nieprzyzwoite zachowania”, głównie w stosunku do pracujących z nim kobiet. Takie wnioski płynęły z treści pisma szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, które przedostało się do mediów.

„Bezpośrednim powodem rozstania z Jakimowiczem były seksistowskie i przemocowe relacje w miejscu pracy, konkretnie wulgarne wyzwiska do kobiet i tak też ma wpisane na wypowiedzeniu współpracy” – mogliśmy przeczytać w dokumencie.

Aktor nie mógł pogodzić się ze zwolnieniem z TVP – często w swoim profilach w mediach społecznościowych dodawał później filmiki, w których tłumaczył, jak wyglądała praca w Telewizji Polskiej i opowiadał o jej kulisach.

Jarosław Jakimowicz miał zarobić w TVP prawie 2 mln zł. Piotr Krysiak ujawnia kwoty

W piątek 19 stycznia dziennikarz śledczy Piotr Krysiak dodał w mediach społecznościowych post, zatytułowany „ŻEBRAK”, który opatrzył zdjęciem Jarosława Jakimowicza. Poinformował, że udało mu się dotrzeć do zarobków „najbardziej kontrowersyjnego prezentera TVP Info” i podał, że w 3,5 roku Jarosław Jakimowicz zarobił w Telewizji Polskiej prawie dwa miliony złotych. „Wszystko z naszych podatków i za zgodą prezesa TVP Jacka Kurskiego” – zaznaczył w poście.

„Jego wynagrodzenie rosło wraz z większym bełkotem i wymiocinami na wrogów politycznych” – ocenił dziennikarz i podał konkretne kwoty:

2020 – 204.200 PLN

2021 – 363.600 PLN

2022 – 473.400 PLN

2023 – 233.705 PLN (styczeń- czerwiec)

Według Krysiaka do tych kwot należy ddać tzw. „kąciki” Jakimowicza. „Według jednego z serwisów za każdy »kącik« »Gwiazdor« Kurskiego zgarniał 2000 PLN. Za 200 »kącików«, do których przyznał się Jakimowicz wychodzi plus 400 tys. PLN” – stwierdził.

Kwot tych nie skomentowało jeszcze Ministerstwo Kultury ani Dariusz Joński, który wcześniej ujawnił informacje na temat zarobków pracowników TVP. Sam Jarosław Jakimowicz również jeszcze nie skomentował sprawy.

