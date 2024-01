Pastorka w TVP Info edukowała o antykoncepcji. W sieci burza: „To jest jakaś sekta!”

20 grudnia 2023 roku kanał TVP Info wstrzymał nadawanie, w związku z odwołaniem dotychczasowego zarządu TVP i powołaniem przez nową Radę Nadzorczą nowego prezesa Tomasza Syguta, a odwołaniem ze stanowiska Mateusza Matyszkowicza. Kanał w nowej odsłonie ruszył 29 grudnia 2023 roku i zaprezentowany został pierwszy nowy format – serwis informacyjny „19:30”. Później pojawiła się też w TVP Info „Panorama” i program publicystyczny.

Pastorka Monika Zuber w TVP Info. Co mówiła o Kościele i antykoncepcji?

W środę 17 stycznia gościem Jarosława Kulczyckiego, który prowadzi dwa z wymienionych wyżej formatów, była Monika Zuber, pastorka Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku. Dziennikarz zapytał duchowną, jakie jest zdanie jej Kościoła na temat antykoncepcji i antykoncepcji awaryjnej.

– Etyka ewangelicka nie tylko mojego Kościoła, ale ogólnie tradycji ewangelickich, jest jasna, że traktujemy antykoncepcję jako osiągnięcie medycyny, które pomaga w planowaniu rodziny. Jest niesamowitym krokiem do przodu, jeśli chodzi o prawa produkcyjne kobiet. Dla nas prawa kobiet są prawami człowieka i są one szalenie ważne, jeżeli chodzi o kwestię etyki ewangelickiej – podkreśliła Zuber i przypomniała, że antykoncepcja jest nie tylko „do planowania rodziny”, ale też stosuje się ją jako lekarstwo w problemach ginekologicznych.

– Jeżeli chodzi o antykoncepcję awaryjną, to my przede wszystkim słuchamy ginekologów. Jeżeli ginekolodzy twierdzą, że to jest zdrowe, nie szkodzi, to nie mamy żadnego „ale”. Nie dochodzi do żadnej sytuacji, którą nazwalibyśmy poronną, bo to jest zamieszanie w tym temacie. Nie dochodzi do zapłodnienia i to jest kluczowe – wyjaśniła.

Duchowna zwróciła również uwagę na przemoc w środowisku rodzinnym. – Warto pamiętać, że w sytuacji gwałtu, do którego statystycznie najczęściej dochodzi w środowisku rodzinnym, taka tabletka i taka antykoncepcja jest szalenie ważna dla osób, które są ofiarami przemocy domowej – powiedziała.

W mediach społecznościowych pod postami, dotyczącymi wizyty duchownej w TVP Info zaroiło się od komentarzy. „Mają dysonans poznawczy. Tusk zafundował im lot na inną planetę”; „Nie pamiętam nazwiska tej Pani, ale oglądałam reportaż jak pracuje i jak wiele robi dla ludzi. I pomyślałam, ze właśnie tak powinna wyglądać praca w kościele”; „Chyba księżna w tym przypadku?”; „To jest jakaś sekta”; „Jestem w szoku. Nowoczesne podejście” – piszą użytkownicy serwisu X (dawny Twitter – red.).

