Zaskakująca reklama na antenie TV Republika. Dotyczy mowy nienawiści

Z niewielkiej i mało znanej stacji TV Republika w ostatnich tygodniach urosła do rangi drugiego najpopularniejszego kanału newsowego w Polsce, ustępując miejsca tylko TVN24. Wszystko za sprawą zmian kadrowych, ponieważ do stacji – po zmianach w TVP – dołączyli m.in. Danuta Holecka, Miłosz Kłeczek, Michał Rachoń i Michał Adamczyk. Jednak, choć TV Republika odnotowuje wzrost oglądalności, to jednocześnie traci reklamodawców.

Wedel wykorzystał wykupiony czas w TV Republika

Przez skandaliczne wypowiedzi, które pojawiały się w ciągu ostatniego miesiąca na antenie TV Republika, coraz więcej firm zrywa ze stacją umowy, gdyż nie chce wyświetlać dłużej na kanale swoich reklam. Na wspomniane kontrowersyjne komentarze zdecydował się m.in. Jan Pietrzak, który mówił o migrantach i barakach w Auschwitz, a także Marek Król, gdyż stwierdził, że uchodźcom „należy założyć chipy”. Przez te słowa do KRRiT wpłynęło wiele skarg.

Większość reklamodawców bojkotuje za to stację. Wśród nich znalazły się takie firmy, jak m.in. IKEA, mBank, Tarczyński, Provident, Grupa OLX, Adamed Pharma, Pyszne.pl, Żabka Polska, Carrefour oraz Kaufland. Do tego grona nie dołączył Wedel, który w zamian wyświetla teraz w telewizji Tomasza Sakiewicza planszę z niebieskim tłem.

Widnieje na niej komunikat dotyczący mowy nienawiści, którego fragment brzmi: „Mowa nienawiści to (...) każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji”. Możecie zobaczyć całość poniżej.

Biuro prasowe Wedla przekazało „Wirtualnym mediom” komentarz, dlaczego zdecydowało się na taki krok. Możemy w nim przeczytać: „Potwierdzamy, że firma Wedel zainicjowała publikację planszy edukacyjnej, będącej symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec ksenofobicznym i rasistowskim wypowiedziom prezentowanym na antenie, sprzecznym z naszymi wartościami. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie wykupionego z wyprzedzeniem czasu antenowego na emisję planszy prezentującej definicję mowy nienawiści autorstwa Rady Europy. Będzie ona emitowana do momentu formalnego wycofania naszych reklam ze stacji”.

Możliwe, że Wedel zdecydował się na kreatywne rozwiązanie sprawy, chcąc uniknąć kar finansowych za nagłe wstrzymanie reklam. Broker reklamowy TV Republika (którym jest Polsat Media) miał bowiem grozić nimi agencjom mediowym.

