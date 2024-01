Joanna Kurska zarobiła majątek w TVP. Te kwoty zapierają dech

W ostatnim czasie na światło dzienne wychodzą astronomiczne zarobki osób pracujących w ostatnich latach w TVP. Jak podaje „Business Insider” w czasie rządów PiS „pensje wspierane umowami cywilnoprawnymi przynosiły w ciągu kilku miesięcy przynajmniej kilkaset tysięcy złotych. Zdarzały się i wartości przekraczające 1,5 mln zł”.

Co więcej, nawet osoby dające swoje komentarze w audycjach informacyjnych i publicystycznych Telewizji Polskiej, jednorazowo za wypowiedź dostawali po 500 złotych. Rekordzista zarobił prawie 300 tys. złotych w ciągu roku. Teraz ujawniono także zarobki Joanny Kurskiej. Robią wrażenie.

Zarobki Joanny Kurskiej w TVP

Żona Jacka Kurskiego była związana z Telewizją Polską dwukrotnie. Najpierw – jeszcze jako Joanna Klimek – została w lutym 2016 roku wicedyrektorką biura ds. koordynacji programowej, a później została dyrektorką. Nie pozostała jednak długo na stanowisku, bo odeszła ze stacji w listopadzie 2016 roku ze względu „na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim”.

Później znalazła pracę w państwowej spółce PGNiG, a następnie w Netii. Nigdy jednak nie wykluczała, że kiedyś wróci do publicznego nadawcy. Po raz kolejny pojawiła się w TVP we wrześniu 2022 roku, kiedy Jacka Kurskiego na stanowisku prezesa zastąpił Mateusz Matyszkowicz. Joanna Kurska została wówczas producentką w Agencji Kreacji, Rozrywki i Oprawy TVP i odpowiadała za „Pytanie na śniadanie”. Pracowała tam do stycznia 2023 roku, kiedy w oficjalnym komunikacie ogłoszono, że „dotychczasowa formuła współpracy uległa wyczerpaniu”.

Łatwo można policzyć, że żona Jacka Kurskiego przepracowała w TVP łącznie 13 miesięcy. „Onet” teraz dotarł do informacji, z których wynika, że przez ten czas zarobiła aż 1 mln 532 tys. złotych, co przekłada się na średnie miesięczne zarobki w wysokości 117 tys. złotych.

Warto podkreślić, że to nie jedyne pieniądze z Telewizji Polskiej, jakie zasiliły budżet rodziny Kurskich. „Jackowi Kurskiemu w trakcie jego prezesury TVP wypłaciła w sumie 4,5 mln zł. Oznacza to, że małżeństwo Kurskich w latach 2016-2023 zarobiło w Telewizji Polskiej ponad 6 mln zł” – czytamy w „Onecie”.

