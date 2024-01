Ogłoszono wyniki oglądalności imprez sylwestrowych TVP i Polsatu. To duże zaskoczenie

Miniony rok w Polsce w wyjątkowy sposób postanowiły pożegnać dwie stacje stacje telewizyjne – Telewizja Polska zorganizowała „Sylwester z Dwójką” w Zakopanem, natomiast Polsat po raz kolejny z „Sylwestrową Mocą Przebojów” zawitał w Chorzowie. Łącznie przy obu tych imprezach bawiło się ponad 5,5 mln ludzi. Teraz ujawniono ich dokładną oglądalność.

Oglądalność sylwestrów TVP i Polsatu

Portal „Wirtualne media” dotarł do wstępnych danych Nielsen Audience Measurement. Wynika z nich, że średnia widownia sylwestra organizowanego w Parku Śląskim w Chorzowie przez Polsat wynosiła 2,82 mln osób. Pod spektakularną sceną zwieńczoną blisko 7–metrowym zegarem odliczającym czas do północy przewinęło się kolejne 60 tysięcy osób. Owa impreza, podczas której wystąpili m.in. Doda, Lady Pank, Golec uOrkiestra, Kayah, Feel czy Matteo Bocelii, była pokazywana na trzech kanałach: Polsat, Polsat News i Polsat 2. Przełożyło się to na 22,5 proc. udziału wśród wszystkich widzów, 28,1 proc. w grupie 16-49 i 25,8 proc. w grupie 16-59.

Zakopiański „Sylwester z Dwójką” z kolei był pokazywany na antenie TVP2 oraz TVP Polonia, a jego średnia widownia łącznie wyniosła 2,77 mln osób. Pod sceną na Równi Krupowej bawiło się natomiast 24 tys. ludzi.Wydarzenie, którego gwiazdami byli m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Roxie Węgiel, Pectus, Sławomir czy Zenon Martyniuk, przełożyło się na 22,1 proc. udziału wśród wszystkich widzów, 18,8 proc. w grupie 16-49 i 19,1 proc. w grupie 16-59.

Wynika z tego, że „Sylwestrowa Moc Przebojów” po raz pierwszy od ośmiu lat pokonała sylwestra organizowanego przez TVP. Po raz ostatni widowisko Polsatu miało wyższe wyniki od koncertu Telewizji Polskiej w 2015 roku. W latach 2016–2022 liderem oglądalności był natomiast „Sylwester Marzeń” w telewizji publicznej.

– Ta edycja Sylwestrowej Mocy Przebojów pokazała, że magia muzyki potrafi zdziałać cuda i jest ogniwem łączącym ludzi bez względu na wiek. Wystarczyło spojrzeć na zgromadzoną pod sceną publiczność. Artyści na scenie prezentowali różne gatunki muzyczne i piosenki kochane przez różne pokolenia. Bardzo cieszę się, że byli z nami wspaniali wykonawcy zarówno polscy jak i zagraniczni. Widać było fantastyczną atmosferę sylwestrowej zabawy. Na mnie ogromne wrażenie zrobił tegoroczny występ, utalentowanego i bardzo przystojnego Matteo Bocellego, który zachwycił publiczność o północy, śpiewając utwór „Caruso”, co mnie bardzo poruszyło. Jestem pewna, że publiczność na placu i przed telewizorami bawiła się świetnie – podsumowała Nina Terentiew, Członkini Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

Warto dodać, że o ile Polsat promował „Sylwestrową Moc Przebojów” w swoich kanałach, podobnie jak w latach poprzednich, to po zmianie władzy w TVP, impreza telewizyjnej „Dwójki” nie była już tak mocno promowana, a o koncercie nie mówiono w programie informacyjnym TVP1 „19.30”.

