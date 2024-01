Widzowie skrytykowali sylwestra Polsatu. „Dramat”

Z nami dwie najgłośniejsze imprezy telewizyjne w kraju. Sylwester TVP standardowo odbył się w Zakopanem, natomiast Polsatu – w Chorzowie. Na scenach wystąpiły największe gwiazdy polskiej estrady. W stolicy polskich Tatr zjawiły się trzy diwy, czyli Maryla Rodowicz, Edyta Górniak i Justyna Steczkowska, natomiast na Śląsk zjechali m.in. Kayah, Lady Pank czy Dawid Kwiatkowski. Na drugiej z imprez nie zabrakło jednak problemów technicznych.

Problemy podczas imprezy sylwestrowej Polsatu

Chociaż przed tak wielką imprezą, jak Sylwestrowa Moc Przebojów, trwają kilkutygodniowe przygotowania, a przed samym wydarzeniem są wielogodzinne próby, często i tak zdarzają się różne wpadki. Tym razem Polsat miał problemy pod względem technicznym, co szybko wyłapali widzowie.

Otóż kłopotem okazał się brak możliwości usłyszenia muzyki przez widzów. W komentarzach zaroiło się od słów krytyki, którzy licznie zastanawiali się, w czym tkwi problem. Pod postami czytamy: „Co z tym nagłośnieniem?”, „Kwiatkowski śpiewa jakby siły nie miał, dramat, czy to nagłośnienie, czy jakoś źle rozkłada siłę głosu”, „Co to się z odsłuchem podziało?”, „Kwiatkowski to samo – nie słychać muzyki w TV”, „Dźwięk do kitu, muzyki nie ma w ogóle”, „Nagłośnienie w tv leży. Nie ma podkładu, nie ma chórków, nie ma instrumentów”.

Krzysztof Ibisz dziwnie zapowiedział występ Dody

Wiele emocji wzbudził również Krzysztof Ibisz, który od lat pozostaje gwiazdą stacji i co roku współprowadzi imprezy sylwestrowe. Tym razem prezenter nie przebierał w słowach, kiedy zapowiadał występ Dody. Odniósł się do seksownego stroju wokalistki i zwracając się do publiczności, wykrzyczał: „Przed Wami najseksowniejsze cztery litery w kraju”.

Oczywiście piosenkarka nie miała nic przeciwko takiej zapowiedzi. Po swoim występie na scenie wdała się w krótką rozmowę z Ibiszem, podczas której zapowiedziała swoje koncerty w ramach trasy „Aquaria Tour”. Kiedy zasugerowała, że mogą to być jedne z jej ostatnich występów, prezenter nie dał temu wiary i podkreślił, że jej kariera powinna trwać jeszcze bardzo długo.

