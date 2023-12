Wielki powrót do TVP? Po 8 latach miałby powrócić do prowadzenia „Panoramy”

O powrocie Jarosława Kulczyckiego do „Panoramy” w telewizyjnej „Dwójce” donosi Wirtualna Polska. Miałaby to być kolejna zmiana w mediach publicznych, związana z utratą przez PiS sejmowej większości. W dwóch niezależnych, ale i proszących o anonimowość źródłach, dziennikarze WP ustalili tożsamość kolejnego dziennikarza na istotnym stanowisku. Mowa bowiem o flagowym programie informacyjnym TVP.

Jarosław Kulczycki powróci do „Panoramy”?

Jak przypomina Wirtualna Polska, pochodzący z Warszawy Kulczycki ukończył lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim i już na początku lat 90-tych związał się z mediami. Po krótkim epizodzie w Polsacie przeszedł do Dwójki, gdzie popularność dało mu prowadzenie „Panoramy”. Następnie przeskakiwał między redakcjami TVP1, TVP2 i Polsatu, prowadząc m.in. „Wiadomości”, „Poranek Info” czy nastawioną na reportaże „Interwencję”.

Pracę w TVP Jarosław Kulczycki stracił po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy. Pożegnał się z mediami publicznymi, kiedy funkcję prezesa przejął Jacek Kurski. Próbował jeszcze wrócić jako dziennikarz Superstacji, ale ostatecznie zajął się szkoleniami z wystąpień publicznych oraz posługiwania się językiem angielskim w mediach. Na prośby Wirtualnej Polski o skomentowanie doniesień ws. powrotu nie zareagował.

Nowa władza rozliczy pracowników TVP?

Członek Rady Mediów Narodowych Marek Rutka w poniedziałek 11 grudnia w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl poruszył temat powołania komisji śledczej ws. TVP. Rozliczenie rządów PiS było jedną z głównych obietnic wyborczych koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Już 7 grudnia przyjęto uchwałę ws. powołania komisji śledczej do zbadania wyborów kopertowych z 2020 roku, a jeszcze do końca roku mają powstać dwie kolejne: ws. afery Pegasusa oraz afery wizowej.

Zasiadający w Radzie Mediów Narodowych z ramienia Lewicy Marek Rutka nie chciałby się na tym zatrzymywać. Jego zdaniem potrzebna jest także komisja poświęcona TVP. – Docierają do mnie informacje od różnych osób o wysokości zarobków niektórych pracowników TVP, o pracy w dwóch medialnych spółkach jednocześnie. To musi być zbadane i ujawnione. Być może to jest temat na komisję śledczą, ja bym tego nie wykluczał, bo skala nieprawidłowości jest tam wielka – mówił.

