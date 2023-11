Ile zarabiają uczestnicy „Ślubu od pierwszego wejrzenia”? Agnieszka podała konkretne kwoty

Choć na antenie telewizji TVN wyemitowano już dziewięć edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, show nie traci na popularności. Również o uczestnikach poprzednich serii programu cały czas jest głośno i informacje na ich temat nieustannie pojawiają się w mediach. Najlepszym tego przykładem jest Agnieszka Miezianko.

Agnieszka Miezianko o zarobkach w „Ślubie od pierwszego wejrzenia”

Agnieszka Miezianko wzięła udział w 7. edycji formatu i stanęła na ślubnym kobiercu z Kamilem Borkowskim. Choć ich relacja nie przetrwała poza randkowym show, a na początku 2023 roku ich rozwód został sfinalizowany, dziewczyna zyskała popularność. Na Instagramie dziś obserwuje ją ponad 97 tysięcy osób, dzięki czemu może liczyć na liczne współprace.

„Przy 100 tys. obserwujących można spokojnie drugą (a nawet trzecią) pensję sobie dorobić, jeśli brałoby się wszystkie reklamy. Ceny zaczynają się od tysiąca zł w górę, więc łatwo można policzyć, jeśli w tygodniu zgłaszają się do nas trzy, cztery firmy. Wszystko jest dla ludzi”- wyznała Agnieszka jakiś czas temu w internetowym wpisie.

Teraz dziewczyna udzieliła wywiadu serwisowi „Plotek” i ujawniła, czy uczestnicy „Ślubu od pierwszego wejrzenia” otrzymują wynagrodzenie za swój występ. Kobieta odpowiedziała również na pytanie, czy pary ponoszą jakiekolwiek opłaty za wesele, a także randki.

– Nie dostaliśmy wynagrodzenia, bo nie byliśmy aktorami, ani wynajętymi osobami. Ślub i wesele to głównie koszt produkcji, co już wiecie. Reszta wydatków była po naszej stronie: gospodarowanie sobie czasu, wyjść, spotkań i przejazdów. (...) Otworzyły się możliwości reklam i współpracy, które były jak najbardziej dochodowe i do dziś można odcinać od tego kupony – dodała.

