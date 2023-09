„Hotel Paradise” ze skargą w KRRiT, dostało się też Klaudii El Dursi. O co chodzi?

Chociaż prowadząca Klaudia El Dursi uznała, że siódma edycja show „Hotel Paradise” jest najlepszą w historii, to odbiorcy mają zupełnie inne zdanie. Zarzucają produkcji przyzwolenie na nękanie psychicznej jednej z uczestniczek.

„Hotel Paradise” w ogniu krytyki

Obecnie emitowany jest siódmy sezon, uwielbianego przez Polaków show „Hotel Paradise”. Początkowo telewidzowie poznali dziewięcioro uczestników. Najmłodsza z osób ma 21 lat, najstarszy 32 lata. Format wystartował pod koniec sierpnia 2023 roku, a realizowany był w Kolumbii.

Widzowie szybko jednak stwierdzili, że w programie jedna z uczestniczek musi borykać się ze zbyt dużą niechęcią ze strony innych osób, co może prowadzić do trudnej dla niej sytuacji. Chodzi o Łucję, która najpierw musiała opuścić format, a później do niego wróciła. Niestety pozostałe dziewczyny nie szczędzą jej jawnych docinek i nieprzychylnych komentarzy.

„Hotel Paradise” ze skargą w KRRiT. Wiemy, o co chodzi

Cała sytuacja wyjątkowo nie spodobała się widzom, a swój atak zaprezentowali w mediach społecznościowych. Poza produkcją „Hotelu Paradise” zaatakowali też prowadzącą Klaudię El Dursi. Na jej prywatnym profilu pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci proszą o reakcję, ale też podkreślają, że nie powinna nazywać sezonu najlepszym.

„Wielka szkoda, że nie zareagowałaś, gdy w programie, który prowadzisz, komuś działa się tak jawna krzywda. Widocznie nie jest to tak łatwe, jak serduszkowanie pochlebnych komentarzy”; „Dlaczego nikt nie reaguje na gnębienie Łucji? Kolejny raz dajecie przyzwolenie na niszczenie psychiczne jednej osoby przez grupę”; „Klaudia żenada być twarzą takiego programu..”..; „Jak możecie przyzwalać na takie nękanie w hotelu?! I ty jeszcze stwierdziłaś, że to najlepsza edycja”; „Zarabianie na promowaniu bulingu i przemocy psychicznej”; „Nie pozwalajmy na takie zachowanie!! Nie zgadzajmy się na hejt!! Walczmy z przemocą psychiczną!! Zgłaszajmy to do KRRiT!” – grzmią dotychczasowi fani formatu.

Serwis Eska.pl dotarł jednak do informacji, że mniej osób, niż mogłoby się wydawać zgłosiło „Hotel Paradise” do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

– W sprawie Hotelu Paradise (TVN), we wrześniu 2023 r. do KRRiT wpłynęła jedna skarga indywidualna. Zarzuty ze skargi dotyczą mobbingu i nękania wobec jednej z uczestniczek Łucji – powiedziała Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

