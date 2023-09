Rosati ostro o relacji z Tede. „Jedyna jego forma promocji w mediach”

Jeszcze niedawno głośno było o konflikcie Weroniki Rosati i jej byłego partnera Piotra Adamczyka. Chodziło różnicę zdań w kwestii opieki nad aktorką po wypadku. Córka znanej projektantki mody twierdziła, że sama musiała opłacać rehabilitację (na którą musi uczęszczać do dziś), a gwiazdor wyznał, że opłacił jej nie tylko leczenie, ale nawet wynajem mieszkania.

Weronika Rosati zabrała głos ws. byłego związkuz Tede

Teraz głośno jest o kolejnej relacji Weroniki Rosati – chodzi o związek z raperem Tede. Na kanapie Kuby Wojewódzkiego raper otworzył się na temat związku z celebrytką. Już na początku prowadzący stwierdził, że raper jest jednym z młodszych byłych wybranków gwiazdy. Ten szybko odpowiedział.

– Jestem najmłodszym! Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem. Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie... Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem – dodał.

Weronika Rosati odpowiedziała Tede. Poszło o ich byłą relację

To nie umknęło uwadze Rosati. Chociaż celebrytka nie odpowiedziała na Instagramie czy w oświadczeniu, to do tego tematu nawiązała reporterka Pudelka. – Ja słyszałam ten wywiad, ale nie wiem, czemu nazywasz go moim byłym partnerem, skoro to wychodzi tylko i wyłącznie z jego ust. Nie chcę wchodzić w jego temat – odpadła sucho.

W dalszej części wypowiedzi uznała, że Tede w ten sposób po prostu się lansuje. – Uważam, że to jest, jak widać, od kilkunastu lat, jedyna jego forma promocji w mediach. Nie ma co o tym mówić. Chciałabym, żeby przestano mi go przypisywać jako byłego partnera – podsumowała.

