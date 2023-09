Jakimowicz zaatakował Macieja Stuhra. „Opuchnięty jak po dykcie”

Jakiś czas temu reporter serwisu Goniec zapytał Macieja Stuhra co myśli o byłym aktorze i prezenterze zwolnionym z TVP Info.

– Ja nie wiem, kto to jest pan Jakimowicz i chyba nie chcę się dowiadywać– odpowiedział Stuhr na pytanie reportera o obraźliwe wypowiedzi byłego publicysty TVP. Kontrowersyjny celebryta nie pozostał dłużny i ostro zareagował na wypowiedź aktora na swój temat.

Jakimowicz uderza w Stuhra. „Syn zdrajcy i przestępcy”

„Opuchnięty jak po dykcie z wyglądem bezdomnego, syn zdrajcy i przestępcy (...) To jakoś mnie to nie martwi, że udaje, że nie wie” – napisał. Do posta dołączył fragment wywiadu ze Stuhrem. Komentarz nie spodobał się internautom.

„Zastanawiam się, jak można żyć z takimi pokładami nienawiści i pogardy dla ludzi, nawet jeśli mają odmienne poglądy” – napisała jedna z komentujących. Także w tym przypadku celebryta nie pozostał dłużny. „Myślenie nie jest twoją najmocniejszą stroną. Może idź do kuchni” – odpisał. Przypomnijmy, że były aktor stracił pracę w telewizji za niestosowne zachowania wobec kobiet.

„Ale Cię zlał. Nie trzeba wyzywać i zniżać się do poziomu rynsztoka, żeby wypowiedzieć się na Twój temat” – pisał inny. „do budy” – odpisał mu Jakimowicz. Wśród komentarzy znalazły się też nieprzychylne Stuhrowi, choć na pewno nie były tak wulgarne jak wpis autora. Maciej Stuhr przemilczał wpis na swój temat.

Jarosław Jakimowicz jest znany z emocjonalnych reakcji na krytykę. Pod koniec sierpnia dziennikarz Piotr Krysiak opowiedział o przypadkowym spotkaniu z byłym prezenterem TVP Info, do którego doszło na pokładzie samolotu z Barcelony do Warszawy. – K**wa, to ty mi niszczysz życie! – miał krzyknąć Jakimowicz do autora „Dziewczyn z Dubaju”. Dziennikarz mówił, że zaczął iść na swoje miejsce, a w jego stronę „pan Jarek” skierował wiązankę wulgaryzmów.

