Kuba Szmajkowski komentuje aferę z blackface w „TTBZ”. „To dla dobra fabuły”

Mimo kontrowersji, jakie wzbudził występ Kuby Szmajkowskiego w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” nie tylko w Polsce ale też na całym świecie, młody artysta nie usunął ze swoich kont w mediach społecznościowych materiałów z odcinka ani zza kulis formatu.

Co zrobił Kuba Szmajkowski?

Udając Kendricka Lamara pokazuje się on na nich – podobnie jak na wizji hitu Polsatu – w pełnym blackface, ze sztucznymi warkoczykami oraz brodą. Używa też w trakcie swojego występu słowa na „n”, które w trakcie emisji nie zostało nawet ocenzurowane. Pod nagraniami i fotkami, które zamieścił na Instagramie Szmajkowski rozpisują się internauci, zarzucając 21-latkowi rasizm i lekkomyślne podejście do swojego występu.

„Nie widzisz, jak nie na miejscu jest to co robisz? Nie wspominając o tym, że to obraźliwe. Przestań”; „Jak Ci nie wstyd człowieku?”; „Test chore i szkodliwe społecznie”; „Człowieku ty się jeszcze tym chwalisz na Insta?”; „Znowu rasizm, znowu blackface. Bardzo to smutne!”; „Najwyższa pora, żeby Polsat się wreszcie wypowiedział na temat notorycznego blackfacu bo to już jest żenada na wyższa skale” – można przeczytać na profilu gwiazdy.

Szmajkowski komentuje swój występ w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Zdaje się, że Szmajkowski postanowił teraz w końcu odnieść się do całej sprawy. Nagrał wideo na TikToku. „Ja po podjęciu kolejnej złej decyzji, ale się tym nie przejmuję, bo przecież to dla dobra fabuły” – napisał pod filmikiem, na którym nie wygląda na bardzo przejętego tym, co się stało.

Co dalej z „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Przypomnijmy, w związku z kontrowersjami, jakie wzbudził odcinek firma Banijay, która znajduje się nad Endemol Shine Polska – producentem programu, wydała oświadczenie.

„Banijay potępia lokalną realizację przez Endemol Shine Poland formatu »Twoja Twarz Brzmi Znajomo«, co jest sprzeczne z globalnymi wartościami naszej grupy. Trwa dalsze dochodzenie wewnętrzne i zostaną podjęte odpowiednie środki” – cytował stanowisko brytyjski „The Guardian”.

