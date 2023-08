Duże zmiany w „The Voice Senior”. Jeden z jurorów żegna z się z programem

Chociaż nowy sezon „The Voice Senior” na antenie pojawi się dopiero w styczniu 2024 roku, to już zaczęły się nagrania do najbliższej edycji. Tę informację przekazano za pośrednictwem Facebooka, a poza tym napisano, że widzów czeka jeszcze jedna ważna zmiana.

Zmiany „The Voice Senior”. Znamy szczegóły

Jak zawsze w „The Voice Senior” będą startować utalentowani wokaliści i wokalistki po 60. roku życia. W nadchodzącej edycji zobaczymy niezastąpioną Marylę Rodowicz, która w roi jurorki, sprawdzi się już trzeci raz. Poza nią już drugi raz swoją grupę będzie prowadzić Alicja Węgorzewska. Fotel jurora dalej będzie należeć też do lidera grupy Pectus, czyli Tomasza Szczepanika. Okazuje się jednak, że w tej edycji zabraknie Piotra Cugowskiego. Nie wiadomo czy powodem jest jego kontrowersyjny rozwód, czy praca nad nową płytą. Jego miejsce zastąpi legendarna wokalistka Halina Frąckowiak.

Halina Frąckowiak nową jurorką w „The Voice Senior”

Halina Frąckowiak zdążyła się podzielić swoimi odczuciami po pierwszych dniach zdjęciowych

– Przez całe życie poznajemy różnych ludzi. Tutaj poznaję bratnie dusze od strony muzycznej. Przyglądam się im, zastanawiam się, jak to się stało, że kochają muzykę, śpiewają. Czasem okazuje się, że są za pan brat z muzyką dopiero do niedawna. Z różnych przyczyn – rodzinnych, osobistych, a czasem uwarunkowanych tym gdzie mieszkają, przez co nie mieli możliwości spotkać muzyki tak na co dzień – cytuje wypowiedź celebrytki Pudelek.

Nowy sezon wokalnych zmagań seniorów pojawi się w Telewizji Polskiej już zimą 2024, a dokładniej w styczniu.

