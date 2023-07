Były gwiazdami „Dużych dzieci”. Jak dziś wyglądają i co robią?

„ Duże dzieci” to format TVP, który był emitowany od 2005 roku do 2008. Przez te trzy lata powstało aż 92 odcinki. Był to jedyny w swoim rodzaju talk-show, w którym prowadzący – Wojciech Mann i Katarzyna Stoparczyk podpytywali swoich dziecięcych gości o przeróżne sprawy. Program szybko stał się hitem dzięki nietuzinkowym odpowiedziom i bezkompromisowemu podejściu dzieciaków.

Przez trzy lata widzowie zdążyli znaleźć swoich ulubieńców. Bez wątpienia w tej złotej trójce znalazła się Jadzia Nalepa oraz bliźniacy Król – Maciej i Paweł. Co dzisiaj u nich słychać i jak potoczyły się ich życia?

Jadzia Nalepa była gwiazdą „Dużych dzieci”. Jak potoczyły się jej losy?

Jadzia Nalepa nie poddała się po programie „Duże dzieci” i kontynuowała swoją telewizyjno-artystyczną przygodę. Rezolutna dziewczyna wystąpiła w „Gwiezdnym cyrku”, a nawet przeprowadziła wywiad z Marią Kaczyńską. Na swoim koncie ma też kilka ról. Nalepa zagrała w „Hani” i „Karolci”. Swojego głosu użyczyła też bohaterce z produkcji „Rodzinka Robinsonów”.

Dorosła już Jadwiga Nalepa odkryła jednak, że show-biznes nie jest jej życiową drogą. Ambitna dziewczyna ukończyła studia we Włoszech. Za kierunek obrała sobie architekturę. – Studiowanie na Politechnice Mediolańskiej to dla mnie ogromne wyróżnienie i wspaniała przygoda. Miałam możliwość wyboru swoich kursów oraz poznania innego podejścia do studiowania architektury. W Mediolanie w szczególności skupiłam się na dziedzinie, jaką jest konserwacja zabytków i na tym wszystkim, co się z nią wiąże. Nauczyłam się wielu wartościowych rzeczy i wiem, że wybór tej uczelni był świetną decyzją – przyznała podczas wywiadu dla dts24.pl.

Nalepa jest dalej mieszka we Włoszech, a jej losy możemy śledzić w mediach społecznościowych. Na jej profilu nie brakuje pięknych kadrów, a także zabytków i dzieł sztuki. Gwiazda „Dużych dzieci” interesuje się także fotografią.

Bliźniacy błyszczeli w show „Duże dzieci”. Co się z nimi stało?

Dwójka pozostałych najpopularniejszych uczestników „Dużych dzieci” to bez wątpienia Maciej i Paweł Królowie. Blond bliźniacy znali odpowiedź na każde pytanie, zasłynęli też głosami z charakterystyczną chrypką. Na wizji często też się ze sobą przekomarzali, co było dodatkowym atutem.

Po skończeniu emisji talk-show chłopcy nie kontynuowali swojej przygody z telewizją i skupili się na edukacji. Obaj wybrali Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie mają 27 lat i dalej rozwijają swoje pasje.

Dużo bardziej aktywny w mediach społecznościowych jest Paweł Król. Gwiazdor dziecięcego programu prowadzi profil na Facebooku Dariusz i Szecherezada, w którym skupia się na sprawach związanych z Iranem. W tym kraju ma nie tylko wielu znajomych i przyjaciół, ale także ukochaną.

Natomiast jak informuje magazyn „Świat & Ludzie" drugi z bliźniaków jest prawnikiem pracującym dla Polskiej Akcji Humanitarnej. W 2019 roku poślubił pochodzącą z Teheranu Tinę. W rozmowie z Plejadą zdradzili, że mimo wielu propozycji nie chcą uczestniczyć w show-biznesie. Paweł Król wspomniał jednak, że od tej decyzji jest pewien wyjątek.

– Jeżeli w tym momencie mielibyśmy wrócić na antenę telewizji, to tylko w sytuacji, w której mielibyśmy coś mądrego do powiedzenia. Ja się zajmuję od strony naukowej Iranem i obaj piszemy fantastykę. Gdyby to był wartościowy program związany z naszą codzienną pracą i zainteresowaniami, to bylibyśmy na tak – przyznał w 2021 roku.

