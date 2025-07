Apel Marty Nawrockiej wywołał poruszenie. „W pani cała nadzieja”

Internauci apelują, by przyszła pierwsza dama wykorzystała swoją pozycję w ważnej sprawie.

Marta Nawrocka w wyjątkowym dniu opublikowała ważny apel

Z okazji Dnia Psa Marta Nawrocka opublikowała krótki, za to mocny post na swoim profilu w mediach społecznościowych. „Dbajcie o swoje czworonogi!” – napisała na Instagramie. Warto przypomnieć, iż ten wyjątkowy dzień, którego święto przypada na 1 lipca, został ustanowiony właśnie po to, aby docenić rolę psów w naszym życiu oraz zwrócić uwagę na potrzebę odpowiedzialnego opiekowania się nimi. Marta Nawrocka do wpisu dołączyła zdjęcie córki z psem na spacerze i natychmiast podbiła serca internautów. W komentarzach pojawiła się cała masa czerwonych serduszek, słów podziwu dla dziecka i małego czworonoga. Największą uwagę przykuły jednak konkretne prośby i apele kierowane pod adresem żony Karola Nawrockiego, nowo wybranego prezydenta RP.

Internauci do Marty Nawrockiej: W pani duża nadzieja!

Internauci wprost apelują, by pierwsza dama zabrała głos w słusznej sprawie — w obronie praw zwierząt. „Może uda się w końcu Pani zmienić coś w tym naszym kraju odnośnie zwierząt, bardzo na to liczę!”, „Prosimy zawalczyć o prawa zwierząt”, „W Pani duża nadzieja, żeby stworzyć kampanie edukacyjne i zaprzestać szkodzić zwierzętom! Bardzo o to prosimy!”, „Oby udało się ustanowić porządnie prawa zwierząt w tym kraju”, „Będzie pięknie, jeśli będzie pani walczyć o prawa zwierząt jako piękna pierwsza dama”, „Oby udało się ustanowić porządnie prawa zwierząt w tym kraju”, „Cała moja, nadzieja w Pani, że poprosi Pani swojego męża a naszego prezydenta, żeby podpisał nowelizację ustawy o ochronie i prawach zwierząt” – piszą w komentarzach.

Nie zabrakło też propozycji konkretnych rozwiązań. Jedna z użytkowniczek napisała: „Powinna być służba, która kontroluje dobrostan zwierząt, nawet kosztem straży miejskiej, która w zasadzie wiele nie zmienia, moim zdaniem.”...

