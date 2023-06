Opole 2023. To już 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Kto wystąpi? Gdzie oglądać?

W tym roku Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki świętuje swoje 60-lecie. Pierwszym z koncertów, który otworzy festiwal w piątek 9 czerwca o godz. 20:15, będzie „Wielka Gala – Od Opola do Opola” w reżyserii Konrada Smugi. To niezwykle uroczyste rozpoczęcie wydarzenia nastąpi w piątek 9 czerwca. Podczas koncertu wrócimy pamięcią wstecz i powspominamy wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Oprócz tego zaprezentowane zostaną najważniejsze wydarzenia muzyczne z ostatnich lat.

Festiwal w Opolu. Koncert „Debiuty”

Drugim koncertem tego dnia – zaprezentowanym w konwencji uwielbianego przez widzów talent show – będą „Debiuty” o godz. 22:30. Na scenie w specjalnej loży pojawi się czworo jurorów, którzy ocenią poczynania młodych artystów. Wystąpi tych 10 artystów:

1. Konrad Baum – „Sam jak Ty”



2. Magda Bereda – „Jest mi do twarzy we własnej osobie”



3. Ewa Novel – „Na końcu świata”



4. Felivers – „Szminka”



5. Jan MajewskI – „Właściwie mi dobrze”



6. Ada Szulc – „Co teraz”



7. Martyna Wójcik – laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki



8. Kamil Jachyra – „Kocham Cię”, laureat „Szansy na Sukces. Opole 2023”



9. Nieznany jeszcze laureat „Szansy na Sukces. Opole 2023”. Finał 21 maja 2023



10. Klaudia Kowalik – „Za mało czasu”, laureatka Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty

60. KFPP Opole. Koncert „Premiery”

Drugi dzień festiwalu, w sobotę 10 czerwca o godz. 20:15, rozpocznie się od koncertu „Premiery”. Podczas tegorocznej edycji KFPP głosy na piosenki prezentowane opolskiej publiczności oddadzą oddziały terenowe Telewizji Polskiej. Oto lista 10 artystów, których zobaczymy na scenie:

1. Rafał Brzozowski – „W Pokoju Hotelowym”



2. Sara Chmiel i Gromee – „Ty i Ja”



3. Łukasz Drapała – „Jeszcze jestem”



4. Iwaneczko – „Miłość”



5. Anastazja Maciąg – „Moment”



6. Mezo i Liber – „Jakie masz dziś plany?”



7. Seibert – „Niby tak, niby nie”



8. Ania Sokołowska – „Jesteś przy mnie”



9. Tulia i Halina Mlynkova – „Przerwany”



10. Dominik Dudek – „Idę”

Kolejną z sobotnich odsłon będzie koncert zatytułowany „Czas ołowiu” o godz. 22:00. Zabierze on widzów w sentymentalną podróż i na opolskiej scenie zaprezentuje utwory wielkich artystów, którzy za swoje przeboje zdobywali nagrody i wyróżnienia, a ich szlagiery do dziś nuci cała Polska. Koncert zostanie wzbogacony archiwalnymi materiałami filmowymi.

Niedziela na Festiwalu w Opolu. Co czeka widzów?

W niedzielę 11 czerwca w festiwalowy nastrój wprowadzi nas koncert „Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności” o godz. 20:15. Głównym motywem tego wydarzenia będą wielkie opolskie przeboje, które już wielokrotnie porywały publiczność do tańca.

„Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023” to z kolei tytuł finałowego koncertu, którego autorami są dziennikarz muzyczny Marek Sierocki i reżyser telewizyjny Bolesław Pawica. Rozpocznie się o godz. 21:35. Utwory prezentowane przez artystów przeplatane będą krótkimi felietonami „Opolskiej Kroniki Festiwalowej”. Nie zabraknie tu krótkich fragmentów kabaretonów, głośnych wydarzeń z historii KFPP czy opowieści o modzie festiwalowej.

Gdzie oglądać Festiwal w Opolu?

60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki będzie można oglądać na vod.tvp.pl oraz w telewizji satelitarnej.

