Widzieliście już zwiastun koncepcyjny filmu Vegi o Putinie? Reżyser specjalnie zmienił imię

W piątek 2 czerwca „The Hollywood Reporter” opublikował długi artykuł na temat nowego projektu Patryka Vegi, w którym, na samym wstępie, przedstawia reżysera per. Besaleel, co dosłownie oznacza „w cieniu Boga”. Imię pochodzi od rzemieślnika, odpowiedzialnego za wykonanie Arki Przymierza i Przybytku Mojżeszowego, gdy Izraelici byli na pustyni. Okazuje się, że Vega kończy z produkcjami typu „Pitbull” czy „Kobiety mafii” i zabiera się za kino międzynarodowe, a pierwszym bohaterem jego filmu ma być Władimir Putin.

Vega kręci film o Putinie. Co wiemy?

Film „Putin”, który na początku nosił tytuł „The Vor in Law”, ma być thrillerem politycznym i „psychologicznym portretem rosyjskiego przywódcy”. Obraz ukazuje powiązania między Putinem a przestępczością zorganizowaną w czasach, gdy był on jeszcze burmistrzem Petersburga. Besaleel twierdzi, że jego film jest „artystycznym protestem przeciwko rosyjskiemu dyktatorowi i wojnie na Ukrainie.

Co więcej, Vega w wywiadzie uznał, że to właśnie on idealnie nadaje się do tego, aby nakręcić taki film. – Amerykanie i mieszkańcy Zachodniej Europy nigdy nie zrozumieją Putina. Ja z jednej strony, wychowałem się w komunistycznych czasach, w komunistycznej Polsce. Z drugiej strony, ukształtowała mnie kultura Hollywood. Chcę za pomocą języka zachodniego kina opowiedzieć coś o bogatej kulturze Wschodu – ocenił.

Reżyser przekonywał też, że planuje połączyć „postaci z prawdziwego świata” z bohaterami rosyjskiej i zachodniej sztuki, w tym z dzieł średniowiecznego rosyjskiego prawosławnego malarza Andrieja Rublowa i włoskiego mistrza renesansu Caravaggia. – Chcę, aby postacie świętych i demonów w moim filmie idealnie wtopiły się w świat ulic Sankt Petersburga, pełnych obdartych i rozczochranych ludzi o udręczonych rosyjskich duszach – stwierdził.

Zobaczcie pierwszy zwiastun koncepcyjny filmu:

Vega zapowiedział, że budżet filmu to 12 mln dolarów. Zdjęcia kręcone będą w Polsce, na Litwie i Malcie.

