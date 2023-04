O.S.T.R. twierdzi, że jego „solidarnościowa” rodzina była skazana przez ojca Wojewódzkiego. Dziennikarz odpowiedział

Niedawno raper O.S.T.R. był gościem w podcaście kontrowersyjnego Żurnalisty. Artysta wyznał, dlaczego nigdy nie zamierza zasiadać na słynnej kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Podkreślił, że nie podoba mu się sposób, w jaki dziennikach odnosi się do zaproszonych, a dokładniej „szydzi ze swoich gości”.

To jednak nie koniec zarzutów rapera. O.S.T.R. wrócił do przeszłości i nawiązał do ojca gwiazdora, który w czasach PRL był prokuratorem.

– Ja jestem z domu, który był stricte solidarnościowy i wolnościowy, pan Kuba niestety ma przeszłość trochę bardziej socjalistyczną, więc tutaj nie mógłbym zrobić tego swoim rodzicom, ponieważ członkowie mojej rodziny mieli problem z jego tatą i jego zajęciem, które uprawiał. Wręcz byli skazani przez daną osobę – mogliśmy usłyszeć.

O.S.T.R. uderzył w ojca Wojewódzkiego. Dziennikarz odpowiedział

Kuba Wojewódzki nie zostawił tego bez komentarza. W swoim ostatnim programie nawiązał do wypowiedzi rapera podczas swojego monologu, który zawsze wygłasza na początku show.

– Nie można winić dzieci Stanisława Piotrowicza za to, że był w PZPR. Nie można winić dzieci Jana Pietrzaka, że był w PZPR. Szczególnie że ostatnio Jan Pietrzak idzie nam na rękę i występuje coraz rzadziej. Mnie na przykład pewien piosenkarz, pan raper O.S.T.R. zarzucił, że mój ojciec był prokuratorem i prześladował jego i jego rodzinę – zaczął.

Później odbił piłeczkę, sugerując, że to muzyk może czegoś nie wiedzieć o przeszłości swojej rodziny. – Już pomijam, że jak żył mój ojciec, to O.S.T.R. miał 10 lat. Ale panie raperze, piosenkarzu, mój tata ścigał kryminalistów, więc może nie wiesz czegoś o swojej rodzinie. Poczytaj – podsumował Wojewódzki.

Czytaj też:

Lis u Wojewódzkiego zdradził, co zmieniłby w TVN24. Wspomniał o „ewidentnych idiotach”Czytaj też:

Joanna Opozda pokazała zdjęcie z dzieciństwa. „Mała ja”