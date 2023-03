Sonia Bohosiewicz nie popisała się w „Ninja Warrior”. „Pokazała buty za 1000 zł i poszła”

Mimo że to już siódma odsłona popularnego show „Ninja Warrior”, to program budzi ogromne emocje. Formuła polega na tym, że znani uczestnicy w wieku od 18 roku życia próbują pokonać skomplikowany tor przeszkód. Ci, którzy wykonają wszystkie zadania, otrzymają miano „Wojowników Ninja”.

W roli prowadzącej znów oglądamy Karolinę Gilon, a przygody zawodników komentują dziennikarz i komentator Polsat Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik MMA Łukasz „Juras” Jurkowski.

„Ninja Warrior” z Bohosiewicz, Pudzianowskim i muzykiem z Enej

W show nie brakuje znanych twarzy. O nagrodę pieniężną w wysokości 150 tys. zł walczą m.in.: aktorka Sonia Bohosiewicz, muzyk z zespołu Enej Jakub „Czapley” oraz Mariusz Pudzianowski. W ostatnim odcinku to właśnie artystka wzbudziła największe kontrowersje. Przed Bohosiewicz postawiono zadanie, które polegało na przejściu po pochyły platformach znajdujący się na wodzie. Niestety Bohosiewicz z trudem wskoczyła na pierwszy podest i wróciła na metę. To oznaczało dyskwalifikację z zadania.

Internauci zażenowani występem Bohosiewicz

Zdziwienia nie kryli zarówno komentatorzy, jak i internauci. Do sieci trafiło krótkie nagranie, w którym dokładnie widać porażkę Soni Bohosiewicz. W komentarzach fani „Ninja Warrior” nie mieli litości. „Po co w ogóle brać udział. Wstyd”; „Po co tam polazła, jak nawet nie spróbowała”; „Pokazała buty za 1000 zł i poszła”; „Śmiechu warte”; „No, ale ważne jest to, żeby kasa się zgadzała” – czytamy w mediach społecznościowych.

Natomiast Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski zauważyli, że możliwe, że był to najkrótszy występ w historii kilku edycji show.

