Piotr Stramowski z nową partnerką na salonach. „Gwiazdeczka”

Piotr Stramowski od jakiegoś czasu spotyka się z Natalią Krakowską, którą miał poznać dzięki pracy na planie filmu „Fighter”. Natalia zajmowała się scenografią, ale już jakiś czas temu zmieniła branżę i pracuje jako neuromentorka. Wygląda na to, że uczucie pary kwitnie, bo Piotr Stramowski po raz kolejny zabrał ukochaną na salony. Tym razem oboje pojawili się na finałowej gali plebiscytu Top Seriale.

Piotr Stramowski z nową partnerką na salonach

Piotr Stramowski chętnie pozował do zdjęć, ale... sam. Natalia Krakowska na razie nie zdecydowała się na pozowanie na ściance. Fotoreporterzy przyłapali za to parę za kulisami oraz na miejscach na widowni. Tam Piotr i Natalia nie szczędzili sobie czułości.

„(...) Natalia nie zdecydowała się do niego dołączyć, lecz cierpliwie czekała, aż Piotr skończy pozować i udzielać wywiadów. Potem niepostrzeżenie oboje zajęli miejsca na widowni, gdzie co jakiś czas czule spoglądali sobie w oczy. Czujni fotoreporterzy wypatrzyli splecione dłonie zakochanych” – informuje serwis Pudelek.

Natalia Krakowska postanowiła zaznaczyć też swoją obecność na imprezie, wstawiając zdjęcia na Instagram. Nagrała Piotra, który udzielał wywiadu, a zdjęcie podpisała słowem „Gwiazdeczka”.

„Zrobili mi tu dużo brzydkich zdjęć. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę je w necie” – ubolewała nowa ukochana Piotra Stramowskiego.

Na zakończenie wieczoru wrzuciła zdjęcie z łóżka, na którym podpisała aktora jako „Stryjek”, a siebie jako „Kijek”, co brzmi jak nawiązanie do słynnego powiedzenia „Zamienił stryjek siekierkę na kijek”. Nie wiadomo jednak, co autorka miała na myśli.

Przypomnijmy, że Piotr Stramowski jest w trakcie rozwodu z Katarzyną Warnke. Para ogłosiła swoje rozstanie w październiku 2022 roku, prosząc wtedy o uszanowanie prywatności. Jakiś czas temu natomiast aktor opowiedział o rozstaniu nieco więcej. „Rozpad rodziny jest czymś traumatycznym i jest to proces, który po prostu trzeba przejść. W życiu tego nie chciałem i nie zakładałem, ale to się wydarzyło. Plusem jest to, że mamy z Kasią świetne relacje i najważniejsze dla nas jest dobro dziecka. Uważam, że udało nam się wyjść poza schematy. I naprawdę nasze rozstanie jest obopólną decyzją” – wyznał w programie Łukasza Knapa.

Wtedy też Piotr Stramowski podkreślił, że za ich rozstaniem nie stała żadna zdrada ani osoba trzecia, a z Katarzyną Warnke długo walczyli o związek. „To nie tak, że ktoś coś zrobił, ktoś kogoś zdradził, ktoś kogoś miał wcześniej. Nie. Tutaj sytuacja wygląda tak, że po prostu coś się wyczerpało. Walczyliśmy dwa lata. Oczywiście z zewnątrz nie było tego widać, ale to była mocna praca. Doszliśmy do wniosku, że chyba należy powiedzieć sobie „dzięki”. To nie jest tak, że zakładamy sobie klapki i że teraz będzie fajnie. Nie, serio, dziękujemy sobie za ten czas” – powiedział.

