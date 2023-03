„Warsaw Shore” powraca. Najwięksi imprezowicze znów podbili Warszawę

MTV Polska zaprasza na jedną z najbardziej wyczekiwanych wiosennych premier! W niedzielę 19 marca na antenie stacji zobaczymy pierwszy odcinek 18. sezonu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”. Nagrania do nowej edycji popularnego reality show realizowane były w stolicy, a uczestnicy zamieszkali w luksusowej willi pod miastem.

18. sezon „Warsaw Shore”. Nie zabraknie dobrze znanych uczestników i nowych twarzy

W 18. sezonie ekipa „Warsaw Shore” wraca do Warszawy – zdjęcia do zimowej edycji programu odbywały się właśnie w stolicy, a uczestnicy zamieszkali w imponującej willi pod miastem. W środku czekały na nich basen, strefa fitness, pokój klubowy i inne atrakcje. Nagrania realizowano w styczniu na terenie posiadłości, a także w najpopularniejszych klubach w okolicy.

W nowej odsłonie programu wzięło udział kilkanaście osób, w tym uczestnicy znani z poprzednich edycji – Lena Majewska, Oliwia Dziatkiewicz, Michał „Sarna” Sarnowski, a także weterani formatu – Milena Łaszek i Patryk Spiker. Widzowie zobaczą na ekranach również debiutantów z poprzedniego sezonu – Przemysława „Sequento” Skulskiego, Aleksandrę Okrzesik i Wiktorię Robert. Do obsady dołączyło też czworo nowych uczestników – Marcin Pastuszka, Eliasz Zdzitowiecki oraz znani z programu „Love Island” – Angelika Kramer i Piotr Nowakowski.

Premierowe odcinki 18. sezonu „Warsaw Shore” będzie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 23.00 w MTV Polska. Emisję pierwszego z nich zaplanowano na 19 marca 2023 roku.

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” – na czym polega program?

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” to polski program typu reality show, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Tytuł opiera się zagranicznym formacie „Ekipa z New Jersey”, a pierwszy sezon wyemitowano w 2013 roku. Uczestnicy wybierani są na drodze castingu i podczas nagrań mieszkają we wspólnej willi. Łączy ich przede wszystkim zamiłowanie do imprez, które są tematem przewodnim programu.

