Syn Andrzeja Chyry przerwał jego występ w TVN24. Padły zaskakujące słowa

Gwiazdy od lat tłumnie wspierają WOŚP. Tegoroczny finał odbył się 29 stycznia, ale licytacje wciąż trwają. Jak co roku nie zabrakło zaskakujących pomysłów celebrytów, które można licytować na platformie Allegro, która współpracuje z WOŚP.

Najpopularniejsze licytacje WOŚP gwiazd. Co wystawili?

W aukcji WOŚP można wylicytować Wiktora 2009 za Osobowość Telewizyjną od Kuby Wojewódzkiego, wokalny występ Doroty Gardias na weselu, sprzątanie mieszkania przez Andrzeja Grabowskiego oraz spotkanie z Agnieszką Dygant.

Bez wątpienia jednak najwięcej emocji budzi propozycja Igi Świątek. W tym roku na licytację przeznaczyła rakietę z autografem, którą wygrała Roland Garros i US Open w 2022 roku, podwójne zaproszenie na swój mecz pierwszej rundy we French Open w Paryżu na przełomie maja i czerwca 2023 roku oraz spotkanie ze sobą po meczu.

Natomiast Viki Gabor proponuje występ w swoim teledysku, a Ewa Chodakowska przeznaczyła udział w tygodniu metamorfozy.

Syn Andrzeja Chyry podczas programu na żywo nazywa go „najgorszym na świecie”

Do zaszczytnego grona wspierających WOŚP gwiazd, jak co roku dołączył Andrzej Chyra. Aktor proponuje wspólny rejs, ale to nie to budzi największe zainteresowanie. Podczas rozmowy online na żywo w TVN24, kiedy artysta opowiadał o szczegółach morskiej wycieczki, do pokoju nieoczekiwanie wszedł jego syn. Kiedy Chyra próbował skupić uwagę na swojej wypowiedzi, dziecko nieoczekiwanie zaczęło machać do kamery.

Wreszcie zniecierpliwiony gwiazdor wyprosił chłopca z pokoju i przeprosił widzów za całą sytuację. Syn Chyry nie dawał jednak za wygraną. – Andrzej Chyra jest najgorszy! Najgorszy na świecie! – wykrzyczało dziecko.

Całą sytuację celebryta nazwał „rodzinnym nieporozumieniem”. W mediach społecznościowych „Szkła kontaktowego” pojawił się fragment próby zwrócenia na siebie uwagi widzów przez chłopca. Jednak moment z zaskakującym okrzykiem, został usunięty.

