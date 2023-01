Piotr Stramowski po raz pierwszy o rozwodzie z Katarzyną Warnke. „Walczyliśmy dwa lata”

W październiku 2022 polskie media obiegła szokująca wiadomość o rozstaniu Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Para najpierw pojawiła się na tej samej imprezie, ale wyraźnie się unikała. Nie pozowała razem do zdjęć, nie przebywała blisko siebie. Już to zachowanie wywołało lawinę plotek i domysłów.

Piotr Stramowski po raz pierwszy o rozstaniu z Katarzyną Warnke

Kilka godzin później oboje opublikowali na swoich instagramowych profilach oficjalne oświadczenie o tej samej treści. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przyznali, że nie są już razem, ale poprosili o uszanowanie ich prywatności ze względu na dobro córki.

Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie – napisali w oświadczeniu.

Do tej pory oboje konsekwentnie milczeli w sprawie swojego rozstania. Wiadomo już jednak, że Piotr Stramowski spotyka się z Natalią Krakowską i pojawił się z nią ostatnio na premierze filmu „Pokusa”. „Super Express” dowiedział się natomiast, że aktor jest w trakcie rozwodu z Katarzyną Warnke.

Sam Piotr Stramowski postanowił za to po raz pierwszy opowiedzieć o rozstaniu. „Rozpad rodziny jest czymś traumatycznym i jest to proces, który po prostu trzeba przejść. W życiu tego nie chciałem i nie zakładałem, ale to się wydarzyło. Plusem jest to, że mamy z Kasią świetne relacje i najważniejsze dla nas jest dobro dziecka. Uważam, że udało nam się wyjść poza schematy. I naprawdę nasze rozstanie jest obopólną decyzją” – powiedział w programie Łukasza Knapa.

Aktor podkreślił, że za rozstaniem nie stoi osoba trzecia i żadna zdrada. Oboje z Katarzyną Warnke długo walczyli o związek. „ To nie tak, że ktoś coś zrobił, ktoś kogoś zdradził, ktoś kogoś miał wcześniej. Nie. Tutaj sytuacja wygląda tak, że po prostu coś się wyczerpało. Walczyliśmy dwa lata. Oczywiście z zewnątrz nie było tego widać, ale to była mocna praca. Doszliśmy do wniosku, że chyba należy powiedzieć sobie”dzięki„. To nie jest tak, że zakładamy sobie klapki i że teraz będzie fajnie. Nie, serio, dziękujemy sobie za ten czas” – powiedział.

Piotr Stramowski dodał, że wraz z Katarzyną Warnke prowadzą ustalenia dotyczące rozwodu i nie zamierzają „drzeć kotów”. „Wszystko, co mieliśmy, to już do siebie wykrzyczeliśmy, ale w końcu stwierdziliśmy, że ani Kasia nie chciała źle dla mnie, ani ja dla niej. A to, że krzywdziliśmy siebie w jakichś sytuacjach życiowych, to jest inna kwestia i dlatego też się rozstaliśmy” – powiedział.

